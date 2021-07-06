16دولة تدعو القوى النووية إلى إزالة أخطر الأسلحة

دعت 16 دولة في «مبادرة ستوكهولم لنزع السلاح النووي»، القوى النووية في العالم؛ لاتخاذ خطوات ملموسة نحو إزالة أخطر الأسلحة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

ورحب الممثلون، في الاجتماع الوزاري الرابع للمبادرة منذ تأسيسها في عام 2019، بالإعلان الأخير عن محادثات جديدة للحد من الأسلحة بين روسيا والولايات المتحدة، فيما حثت دول «مبادرة ستوكهولم» جميع الدول الـ9 المسلحة نوويا على تعزيز نزع السلاح من خلال اعتماد تدابير مهمة للوفاء بالتزاماتها بموجب معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.

ولدى الدول الـ9 المسلحة نوويا:الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا والهند وإسرائيل وباكستان وكوريا الشمالية، نحو 13 ألفا و80 سلاحا نوويا في بداية عام 2021، بانخفاض عن 13 ألفا و400.

ألمانيا: من الممكن العودة إلى الطريق الصحيح نحو نزع السلاح النووي

وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، خلال الاجتماع في العاصمة الإسبانية «مدريد»، إنه من الممكن العودة إلى الطريق الصحيح نحو نزع السلاح النووي، ولكن قبل كل شيء هناك حاجة ماسة إلى ذلك أيضا.

وكان ماس، أشار في وقت سابق، في أعقاب الاجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي جو بايدن، في 16 يونيو الماضي في جنيف،إلى أن الوقت الحالي هو اللحظة المناسبة لاقتراح تدابير ملموسة للغاية.

ودافع وزير الخارجية الألماني،عن مشاركة بلاده في سياسة الردع النووي التي ينتهجها حلف شمال الأطلسي «الناتو»، والتي تستضيف دول غير نووية مثل ألمانيا، بموجبها أسلحة نووية أمريكية، فيما أشارت تقديرات إلى أن ألمانيا تستضيف 20 سلاحا نوويا أمريكيا .

ولا تمتلك البلدان الـ16 في «مبادرة ستوكهولم» التي تضم ألمانيا وإسبانيا والسويد واليابان وكندا والأرجنتين وغيرها، أسلحة نووية.