ترامب حالته غير مستقرة.. الكونجرس يحاول تعطيل استخدام الأسلحة النووية

اعلنت رئيس مجلس النواب الأمريكي «الكونجرس» نانسي بيلوسي أنها تحدثت الى رئيس أركان الجيش الأمريكي الجنرال مارك ميلي، حيث طلبت منه تعطيل الرئيس الأمريكي دونال ترامب من الوصول الى الرموز النووية ومنعه من إحتمالية تنفيذ أي ضربة نووية.

وقالت في بيان، «هذا الصباح، تحدثت إلى رئيس هيئة الأركان المشتركة مارك ميلي لمناقشة الاحتياطات المتاحة لمنع رئيس غير مستقر من بدء الأعمال العدائية العسكرية أو الوصول إلى رموز الإطلاق والأمر بضربة نووية».

وأضافت: «وضع هذا الرئيس المختل أكثر خطورة، وعلينا أن نفعل كل ما في وسعنا لحماية الشعب الأمريكي من هجوم غير متوازن على بلدنا وديمقراطيتنا».

وذكرت رئيسة مجلس النواب الأمريكي أن عدد الديمقراطيين الذين يساندون محاسبة «ترامب» البرلمانية أكبر من أولئك الذين دعموا الى محاسبته برلمانيا في 2019.

وكان كبير مذيعي شبكة «سي إن إن» الأمريكية، أكد في خبر عاجل، أن مصادر في الحزب الجمهوري المقربة من البيت الأبيض، تقول إن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب «غير مستقر، وصاخب ومثير للجدل وعازم على التدمير في أيامه الأخيرة».

وأضاف المراسل أن «المصدر أكد أنه لا يمكننا أن نأخذ الرموز النووية منه، يجب أن ننتزع الرموز النووية - قبل فوات الأوان».

وطالب أعضاء في الكونجرس الأمريكي نائب الرئيس مايك بنس، بالتدخل بتفعيل المادة 25 من الدستور التي تنص على عزل «ترامب» لأسباب صحية.

وأفادت الشبكة أن ترامب وبنس، بينهما خلاف حاد بسبب قيام الرئيس الأمريكي بتحريض مناصريه على اقتحام الكونجرس بينما كان نائبه وعائلته في الداخل.

ولم يعلن البيت الأبيض ماذ إذا كان «ترامب» سوف يسلم الرموز النووية الى الرئيس الأمريكي القادم جو بايدن والذي لا يعرفها إلا الرؤساء فحسب.