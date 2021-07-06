عاجل.. فقدان الاتصال بطائرة روسية في أقصى شرق البلاد

أعلنت خدمات «الطوارئ الروسية» فقدان الاتصال بطائرة من طراز «أن- 26» على متنها 27 شخصا، في «كامتشاتكا» في أقصى شرق البلاد، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقالت وزارة الطوارئ الروسية، إن الاتصال انقطع مع الطائرة التي أقلعت في رحلة إلى بلدة بالانا في كامتشاتكا، واوضح متحدث باسم الوزارة الروسية، أن 6 من أفراد الطاقم و21 راكبا بينهم طفل واحد، كانوا على متن الطائرة.

وأشار المتحدث الروسي إلى أن طائرة مروحية ورجال إنقاذ تابعين لوزارة الطوارئ انطلقوا في عملية البحث.