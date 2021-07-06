التضامن: استهداف 6 ملايين في المرحلة الثانية لبطاقة الخدمات المتكاملة

قال خليل محمد، مدير عام إدارة التأهيل بوزارة التضامن الاجتماعي، إنّ المرحلة الثانية من بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقات، تنطلق خلال شهر يوليو الحالي، حيث استهدفت المرحلة الأولى، الإعاقات الشديدة وبالغة الشدة، موضحا أنّ عدد ذوي الهمم 11 مليونا، بينهم 2.5 مليون من ذوي الإعاقة الشديدة، استهدفتهم المرحلة الأولى، وباقي 8 ملايين شخص، مستهدف منهم 6 ملايين شخص في المرحلة الثانية.

المرحلة الثانية لبطاقة الخدمات المتكاملة تستهدف شلل أطفال فى طرف واحد

وأضاف محمد لـ«الوطن»، إنّ المرحلة الثانية من بطاقة الخدمات المتكاملة تستهدف نفس فئات المرحلة الأولى شديدة الإعاقة والمتوسطة من هذه الإعاقات، وتستهدف المرحلة الثانية «شلل أطفال في طرف واحد، ضعف إبصار، ويتم استهداف درجات الإبصار أقل من 6 على 36 في المرحلة المتوسطة، وفي ضعف السمع بالمرحلة الثانية ستكون درجة فقد السمع 55 ديسبل»، مؤكدا أنّ التنسيق جار مع وزارات الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي، القوات المسلحة والشرطة والاتصالات.

ولفت مدير عام إدارة التأهيل، إلى أنّ المرحلة الأولى لـ«بطاقة الخدمات المتكاملة» تستهدف الإعاقات الشديدة مثل «الجذام، متلازمة داون، والشلل الرباعي النصفي العلوي أو السفلي، وفقد البصر التام، وطيف التوحد، وتيبس المفاصل في أطراف متعددة، وذوي القزامة، والشلل الدماغي، وفقد السمع التام، والبتر متعدد الأطراف، وصغر أو كبر حجم الرأس، وضمور العضلات»، مشيرا إلى أنّه يتم توزيع بطاقات الخدمات المتكاملة من خلال مكاتب البريد، وجرى تطوير آلية مميكنة للكشف الطبي تراعي الشفافية والنزاهة.

وأكد أنّه يتم معالجة البيانات التي جرى جمعها في منظومة الأطراف الصناعية، مشيرا إلى أنّ اللجنة التي وجّه رئيس الدولة بتشكيلها، تهدف لجمع البيانات وحصر ذوي الإعاقة للبدء في المنظومةغ.