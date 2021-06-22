تقديم واستعلام وحجز.. 3 خطوات للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن الدولة تدعم مجموعة متكاملة من الخدمات للأشخاص ذوى الإعاقة، المرتبطة بالتأهيل والتمكين الاقتصادى، والدمج والرعاية الصحية، لافتة إلى أنه تم استخراج نحو 850 ألف بطاقة خدمات متكاملة فى المرحلة الأولى.

وأضافت القباج، فى تصريحات لها، أنه سيتم اطلاق المرحلة الثانية من بطاقة الخدمات المتكاملة شهر يوليو المقبل، أى بعد أيام قليلة .

وأكدت التضامن أن المرحلة الأولى تستهدف 13 نوعا من الإعاقات الشديدة، وهي الجذام، ومتلازمة داون، والشلل الرباعي النصفي العلوي أو السفلي، وفقد البصر التام، وطيف التوحد، وتيبس المفاصل في أطراف متعددة، وذوي القزامة، والشلل الدماغي، وفقد السمع التام، والبتر متعدد الأطراف، وصغر أو كبر حجم الرأس، وضمور العضلات.

وأوضحت وزارة التضامن على موقعها الرسمى، أن هناك 3 خطوات لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة تتمثل فى تقديم طلب ثم الاستعلام عن الطلب وآخرها حجز موعد من خلال ادخال الرقم القومى الخاص بالمستفيد.

خطوات التسجيل للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة

وأكدت التضامن أن خطوات التقديم للحصول على البطاقة تكون كالتالي:

- سجل طلبك من هنا وتأكد من تسجيل البيانات بدقه لأنها مسؤولية قانونية وهيتوقف عليها قبول طلبك أو رفضه، وتأكد من أن الملفات المرفقة واضحة ومرفقة بشكل سليم.

- ثانى خطوة للتسجيل للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة بعد ملء بياناتك الشخصية يجب ملء استمارة البيانات الأساسية (مجموعة أسئلة) وتأكد من الإجابة بمنتهى الدقة.

- بعد التسجيل سيظهر لك رقم الطلب الخاص بك، رجاء احتفظ به، حيث أكدت الوزارة أنه ليس معنى أنك قمت بالتسجيل أنه تم قبول طلبك، مشيرة إلى أن أول خطوة لدراسة حالتك هى التسجيل، ثم يتم استكمال باقي الخطوات.

- قم بالاستعلام عن الطلب من خلال أيقونة الاستعلام عن الطلبات بالبوابة الإلكترونية.

- في حالة قبول الطلب قم بحجز موعد من خلال أيقونة الحجز بالبوابة وبعدها توجه لمكتب التأهيل الي قمت باختياره في الموعد المحدد ومعك كل الأوراق والمرفقات ليتم تسجيل بيانات التقييم الوظائفي الخاص بك.

- بناء على الخطوات والبيانات التي تم استيفاؤها سيتم تحديد درجة ونوع الإعاقة وإن كنت تستحق الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوى الإعاقة.