حادث الشرقية.. ارتفاع عدد مصابي تصادم مشتول السوق إلى 24 مصابا

أكد مصدر أمني بمديرية أمن الشرقية لـ «الوطن»، ارتفاع عدد حادث تصادم أتوبيسين للعمال بمركز مشتول السوق لـ 24 مصابا، مشيرا إلى نقلهم إلى مستشفيي الزوامل وبلبيس لتلقي العلاج اللازم وخروج عدد منهم بعد خضوعه للإسعافات اللازمة وتحسن حالتهم.

حصيلة المصابين في حادث الشرقية

وأضاف المصدر أنه جرى نقل 16 مصابا بواسطة سيارات الإسعاف إلى مستشفى الزوامل بمركز بلبيس وتلقى 9 منهم العلاج وغادروا المستشفى فيما لايزال 5 آخرين محتجزين بالمستشفى لاستكمال العلاج اللازم، مشيرا إلى نقل 8 آخرين إلى مستشفى بلبيس المركزي لتلقي العلاج وخرج عدد منهم . لافتا إلى أن الإصابات بسيطة تراوحت ما بين كسور وسحجات وكدمات عدا 4 مصابين صٌنفت حالتهم بالخطرة.

بلاغ بوقوع حادث بمركز مشتول السوق في الشرقية

كان اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير أمن الشرقية تلقى إخطارا من اللواء دكتور أيمن مطر، حكمدار المديرية لقطاعي الجنوب والعاشر من رمضان، بورود بلاغا لمركز شرطة مشتول السوق بلاغا يفيد تصادم أتوبيسين عمال، على الطريق الاوسطي بمركز مشتول، ما أسفر عن إصابة عدد من العمال بكدمات وجروح وكسور وسحجات.

أسماء بعض مصابي حادث الشرقية

وعلى الفور دفعت هيئة الإسعاف بعدد من سيارات الإسعاف لمكان الواقعة وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الزوامل وبلبيس المركزيين لتلقي العلاج اللازم.

وحصلت الوطن على أسماء عدد من المصابين، هم «هناء ناصر، ووفاء محروس، وصباح عبد الحميد، ورانيا محمد صلاح، ونجاح محمد عواد، وآية سامي، ومصطفي كمال التاج سيد، وعمر محمد، ومنى محمد عنبة، وعبير فكري نور، وأحمد عبد العظيم، وحنان السيد مهدي».

وقالت مصادر طبية، إن 4 مصابين في حالة خطيرة، بينما الحالات الأخرى تعاني من كسور وكدمات.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق وأمرت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة والاستماع لأقوال المصابين للوقوف على ملابسات وسبب الحادث.