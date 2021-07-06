متاح حتى 15 يوليو.. تعرف على خطوات تسجيل قراءة الغاز إلكترونيًا

أتاحت شركة الخدمات التجارية البترولية بتروتريد، خدمة تسجيل قراءة عداد الغاز الطبيعي من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي التابع للشركة، موضحة أن تسجيل قراءة عداد الغاز مستمر حتى يوم 15 في الشهر.

وفى سطور تقدم «الوطن» خطوات تسجيل قراة عداد الغاز إلكترونيًا وذلك على النحو التالي:

خطوات تسجيل قراءة الغاز إلكترونيًا

الدخول على الموقع الرسمي التابع لشركة الخدمات التجارية البترولية بتروتريد من هنـــــــا.

الضغط على خانة إدخال قراءة الغاز بعد اختيار خانة خدمات الشركة.

إدخال رقم المشترك من خلال تحديد المحافظة والمنطقة والفرعي والشقة والعمارة والبلوك والقطاع واليومية.

يتم الضغط على خانة اعرض لتظهر بيانات صاحب العداد والقراءة السابقة، فيتم إدخال القراءة الحالية.

طرق الإبلاغ عن قراءة عداد الغاز

كما أوضحت شركة الخدمات التجارية البترولية بتروتريد، أنه يمكن أيضًا تسجيل قراءة الغاز من خلال الطرق التالية:

مركز الاتصال المركزي، من أي محمول 1122.

من خلال الخدمة الصوتية على رقم 5727 من أي محمول أو 09000727 من الخط الأراضي.

يمكن تسجيل قراءة الغاز من خلال تطبيق الشركة على المحمول.

يمكن إبلاغ القراءة والسداد عن طريق مكاتب البريد المصري بمختلف أنحاء الجمهورية.

يمكن إبلاغ القراءة والسداد من خلال ماكينات الصرف الآلي لبنك مصر وبنك بلوم وبنك الأهلي المتحد.

إبلاغ القراءة والسداد عن طريق تجار التجزئة حاملين علامات فوري ومصاري وخدماتي وأمان وضامن.

إبلاغ القراءة عن طريق كتابتها وتركها على باب الشقة أو استخدام الاستيكر الخاص بالشركة الذي يتم لصقه على باب الشقة سنويًا ومقسم شهريًا.

ويجب العلم أنه يمكن للمواطن تسجيل قراءة عداد الغاز في الفترة من 1 إلى 15 من كل شهر، على أن يتمكن من دفع الفاتورة، بداية من يوم 6.