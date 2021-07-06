أجادوا استخدام الحاسب الآلي.. تكريم 11 طالبا من ذوي الهمم بجامعة سوهاج

كرم الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، 11 طالبًا وطالبة من مركز نور البصيرة للطلاب ذوي الهمم بالجامعة؛ لتمكنهم من استخدام مهارات الحاسب الآلي والكتابة بدون مرافق.

جاء ذلك بحضور المحاسب أشرف القاضي القائم بعمل أمين عام الجامعة، والدكتور أحمد جلال والمحاسب عفت حلمي أمناء الجامعة المساعدين، والدكتور عماد الصوينع مدير المركز، والدكتورة سلمى عبدالمنعم نائب مدير المركز، ولفيف من ذوي الطلاب المكرمين.

وأوضح «عزيز» أن إدارة الجامعة تولي اهتماما كبيرًا بجميع احتياجات الطلاب ذوي الإعاقة، وإزالة كافة العوائق التي تحول مشاركتهم وإدماجهم في المجتمع، معربًا عن سعادته البالغة بوجود مركز خاص بتلك الفئة من الطلاب داخل الحرم الجامعي، مزود بكافة الإمكانات المادية والأجهزة الحديثة التي تمكنهم من تلقي دروسهم بكل سهولة ويسر.

ووجه رئيس الجامعة الشكر لجميع الطلاب من أصحاب الهمم والإنجازات المتتالية، ولكل القائمين على العمل بالمركز، متمنيًا للجميع دوام التوفيق والنجاح.

من جانبه، قال الدكتور عماد الصوينع: «اليوم يتم الاحتفال بـ11 طالبًا من الخريجين من الطلاب ذوي الإعاقات البصرية والحركية، منهم 8 من كلية الآداب، و3 من كلية الحقوق، تمكنوا من استخدام مهارات الحاسب الآلي والكتابة بدون مرافق».

وأشار إلى أن ذلك أتاح لهم الفرصة للالتحاق بقطاع الدراسات العليا لاستكمال مسيرتهم التعليمية، موجهًا الشكر للدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة؛ لتبنيه جميع أنشطة المركز ودعمها بكل السبل منذ إنشائه بالجامعة حتى وصل إلى مراكز متقدمة بين الجامعات المصرية.