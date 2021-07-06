جامعة سوهاج تنهي استعداداتها لاحتفالية «اليوبيل الذهبي»

ترأس الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، اللجنة العليا المنظمة لاحتفالية اليوبيل الذهبي بمناسبة مرور 50 عاما على دخول التعليم الجامعي للمحافظة، وذلك لمناقشة كافة الاستعدادات النهائية لتنظيم هذا الحدث الضخم، بحضور الدكتور مصطفى عبدالخالق، والدكتور حسان النعماني نائبا رئيس الجامعة، والدكتور احمد الخطيب المدير التنفيذي للاحتفالية، المحاسب أشرف القاضي القائم بعمل أمين عام الجامعة، ولفيف من اعضاء اللجنة التنظيمية لفعاليات اليوبيل.

وأوضح الدكتور أحمد عزيز أن الاجتماع تناول أجندة الإحتفال، والذي يقام تحت رعاية وحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وحضور اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، ولفيف من المحافظين السابقين للأقليم، و كذلك رؤساء الجامعة الذين شغلوا المنصب منذ انشائها عام 2006 وحتى اليوم، إضافة الى عدد كبير من أعضاء مجلس النواب والتتفيذين والإعلامين من داخل وخارج المحافظة، مشيراً إلى ان أهمية الإحتفال تأتي في إطار أهمية التعليم الجامعي وأثره في دعم المجتمع المحلي بالخبرات والكفاءات التي ساعدت في النهوض بالمجتمع وتطوير مؤسساته، ومساندة الدولة في كل قراراتها ومقدراتها.

ومن جانبه قال الدكتور احمد الخطيب إن الإحتفالية تقام لأول مرة بمحافظة سوهاج، منذ إنشاء كلية التربية كأول كلية للتعليم العالي بالمحافظة، موضحاً أن الاحتفالية سيتخللها تسليط الضوء على أهم الإنجازات العلمية والمجتمعية والإنشائية التي حققتها الجامعة خلال الخمسين عاماً الماضية في الفترة ما بين عامي 1971 حتى عام 2021.

وأضاف احمد عبد الحافظ المستشار الإعلامي للجامعة، أن الاحتفالية ستتم فعالياتها على مدار يومي 14 و 15 يوليو الجاري، وستتضمن عدد من الافتتاحات الجديدة، وتكريم الرموز ممن أسهموا في علو شأن الجامعة، وتنفيذ عدد من الفقرات المتنوعة التي توثق تاريخها عبر العصور، منها كرنفال الافتتاح والفلكلور الشعبي، وسباق الدراجات، تحت اشراف الإدارة العامة لرعاية الشباب برئاسة صبري ابراهيم المدير العام، ويوم رياضي تحت إشراف الدكتور احمد عبدالله وكيل كلية التربية الرياضية، ويتخلله عروض رياضية ومباريات استعراضية بحضور نجمين من مشاهير كرة القدم، بالإضافة إلى معرض فني للصور الفوتوغرافية و يشرف عليه الدكتورة زينب محمود القائم بعمل عميد كلية التربية النوعية، الى جانب فقرات الألعاب النارية، الحفل الفني الختامي.

جدير بالذكر أن كرنفال الإفتتاح سينطلق من أمام مدرسة الاعدادية الحديثة بنات بمدينة سوهاج غرب النيل، مروراً بكورنيش النيل الغربي والكوبري القديم، وصولاً الى نقطة التجمع النهائية بالمنصة الرئيسة بجوار تمثال رفاعة الطهطاوي أمام البوابة الرئيسة للحرم القديم للجامعة.