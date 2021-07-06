بجناح متميز.. القوات المسلحة تشارك بمعرض القاهرة الدولي للكتاب (صور)

تقيم القوات المسلحة جناحها السنوي للمطبوعات والإصدارات التاريخية والعسكرية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الثانية والخمسين والمقرر أن يستمر حتى الخامس عشر من يوليو الجاري، في إطار الجهود المبذولة لنشر الوعي والثقافة العسكرية لدى الشعب المصري بمختلف فئاته.

ويتضمن جناح القوات المسلحة الذي تشرف على تنفيذه هيئة البحوث العسكرية داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب لهذا العام مجموعة من أبرز الأبحاث والرسائل المقدمة في أكاديمية ناصر العسكرية العليا وكلية الدفاع الوطني والنشرات الدورية لمركز الدراسات الاستراتيجية للقوات المسلحة، ويضم عرضاً للوثائق التاريخية من المخططات والكتب والمطبوعات والصور النادرة والأفلام الوثائقية التي أنتجتها إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة.

وحرصت القوات المسلحة على أن يتضمن الجناح العديد من الإصدارات العسكرية المتخصصة والمعارف العامة والتاريخية بالإضافة إلى الإصدارات الخاصة بالعديد من العلوم الاجتماعية والبحثية المتنوعة.

كما يضم المعرض إصدارات معهد نظم المعلومات وإصدارات جهاز العمل النفسي في مختلف المجالات النفسية والتي تخدم القطاع المدني، كما يتوافر بالجناح مكاتب متقدمة لكل من إدارة التجنيد والتعبئة ومعهد النظم ومعهد اللغات وإدارة الخدمات الطبية وإدارة النوادي والفنادق بالإضافة إلى احتواء الجناح على شاشة تفاعلية وذلك لتقديم وتسهيل الخدمات للقطاع المدني.

ويفتح جناح القوات المسلحة أبوابه لاستقبال الجماهير والاطلاع على المعروضات طوال مدة المعرض كما يقدم إهداءات لرواده عبارة عن سلسلة كتيبات تحكى معارك وبطولات حرب أكتوبر المجيدة، وعدداً من الهدايا التذكارية والعينية.