مسلم: راهنت على أن القوات المسلحة ستستجيب لنداء الشعب في 30 يونيو

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، إنه كان يراهن أن القوات المسلحة المصرية ستستجيب لنداء الشعب المصري في ثورة 30 يونيو ولن تتخلى عنهم أبدًا.

وأضاف «مسلم»، خلال حواره في برنامج «من مصر»، مع الإعلامي عمرو خليل، والإعلامية ريهام إبراهيم، على شاشة «سي بي سي»، أنه كان لديه ثقةٌ في أن المصريين إذا نزلوا الشارع سيستجيب الجيش على الفور، بينما جماعة الإخوان الإرهابية «عمرهم ما وفوا مع أي حد خالص»، حيث إن هذه الجماعة الإرهابية الخائنة لم تكن تريد أي دور للجيش المصري.

وأوضح «مسلم» أن الإخوان كانوا يعتقدون بسذاجتهم أنهم سيضمون الجيش تحت لوائهم، مضيفاً: «الخطاب العبقري اللي عمله محمد مرسي وقال فيه عندنا ضباط جيش من ذهب، هو كان بيضحك على مين، ووجه برضوا كلمة حلوة لضباط الشرطة عشان تنحاز لهذه الجماعة الكاذبة، بس إزاي، دي مؤسسات دولة وتنحاز للشعب».

وتابع رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، بأن محمد مرسي وكذلك جماعة الإخوان الإرهابية كانت واثقة في أن هناك دعما خارجيا من بعض الدول لها، وأن الجيش لا يستطيع أن يتخذ خطوة حتى لا يكون تحت مسمى انقلاب، ووقتها سترفض دول العالم ذلك، لكن الثورة الشعبية كانت أقوى مما تخيلته هذه الجماعة».