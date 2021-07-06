تردد قناة دي إم سي الجديد 2021 على النايل سات

يبحث الكثيرون عن تردد قناة دي إم سي، بعد تغييره لأول مرة منذ 4 سنوات، بداية من شهر يوليو الجاري، ودائما ما يرجع التغيير في الترددات لتقديم مستوى أفضل وجودة أفضل للمتابعين أو نتيجة لوجود انحراف في مسار القمر الصناعي.

وكانت قناة dmc قد أعلنت قبل نهاية يونيو الماضي، عن تغيير التردد إلى تردد جديد على القمر الصناعي نايل سات، وجرى التنويه على صفحة dmc عبر فيس بوك: «سوف يتوقف البث على هذا التردد نهاية هذا الأسبوع 30 يونيو.. نزل التردد الجديد 12092 رأسي».

وتستعرض «الوطن» في إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة، تردد قناة دي إم سي الجديد على النايل سات، في إطار بحث الناس عنها واهتمامهم بمتابعتها.

تردد قناة دي إم سي

التردد الجديد لقناة dmc

التردد: 11449.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة DMC Drama

التردد: 11449.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل الترميز:27500.

تعتبر قناة دي إم سي، من أفضل القنوات التي حازت على قاعدة جماهيرية كبيرة حيث يلتف حولها المشاهدون لمتابعة البرامج ولمسلسلات المختلفة عبر شاشتها، ولهذا زادت عمليات البحث على محركات البحث خاصة «جوجل» عن التردد الجديد لقناة dmc، منذ الإعلان عن تغيير التردد الخاص بالقناة.

وتقدم قناة dmc محتوى مميزا ومتنوعا يتناسب مع كافة الأذواق والطبقات.

وشبكة dmc تضم قناتي dmc وdmc دراما، ومن أشهر البرامج الحصرية التي يجري بثها من خلال قناة dmc، برنامج «صاحبة السعادة» الذي تقدمة الفنانة إسعاد يونس، ولاقى شهرة واسعة ونجاحا كبيرا.