بيت الزكاة يستجيب لمناشدة "مساء دي إم سي" بتوفير كرسي متحرك لطفل مريض

عرضت الإعلامية إيمان الحصري، في برنامج "مساء دي إم سي"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، تقريرًا عن هشاشة العظام، والمرض، وإصابة عدد من كبار السن من الرجال والسيدات به، ووسط التقرير، سلط البرنامج الضوء على طفل مصاب بمرض هشاشة العظام، بسبب مرض وراثي، ويعيش به طوال حياته، مطالبا بتوفير كرسي متحرك له.

وناشدت الإعلامية إيمان الحصري، بضرورة توفير كرسي متحرك للطفل خلال الفترة المقبلة، طالبة من الجهات المسؤولة ضرورة مساعدة الطفل، وتوفير الكرسي له في أسرع وقت ممكن.

واستجاب بيت الزكاة والصدقات المصري، إلى مناشدة الإعلامية إيمان الحصري، مؤكدين أنهم سيوفرون له الكرسي، وأي احتياجات له خلال الفترة المقبلة، خاصة أنه هذا واحد من أدوار بيت الزكاة والصدقات، موجهين الشكر للإعلامية على عرض تلك القضية.

وقال اللواء محمد عمر لطفي، أمين عام بيت الزكاة والصدقات، خلال مداخلة هاتفية مع البرنامج إن بيت الزكاة والصدقات لا يتأخر عن أي أمر إنساني عاجل، وفقط يريد الحصول على رقم تليفون الحالة، وسيتم صرف الكرسي للطفل خلال الفترة المقبلة، ومن جانبها وجهت الإعلامية إيمان الحصري الشكر له.