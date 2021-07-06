مكتبة الإسكندرية تعلن برنامج مهرجان الصيف الدولي التاسع عشر 2021

تنطلق فعاليات مهرجان الصيف الدولي التاسع عشر الذي ينظمه مركز الفنون التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، بداية من الثامن من يوليو وحتى السابع من أغسطس 2021.

وتبدأ الفعاليات يوم الخميس 8 يوليو، بحفلين يحييهما فريق «مسار إجباري» على المسرح المكشوف بالمكتبة، الأول في تمام السابعة مساءً، والثاني في تمام التاسعة والنصف مساءً.

وفي الثامنة والنصف مساء الجمعة 9 يوليو، حفل موسيقي «لي كومبانيون» بالمسرح المكشوف.

ومن الجمعة 9 يوليو إلى الأحد 11 يوليو: ورشة عمل «إيقاع» ويقدمها هاني بدير، كما يقدم «مشروع نور» و«هادي دام» حفلا موسيقيا يوم السبت 10 يوليو، في تمام الثامنة والنصف مساءً على المسرح المكشوف.

الأحد 11 يوليو في تمام الثامنة والنصف مساءً، حفل موسيقي لفريق «ملاذ» على المسرح المكشوف، والإثنين 12 يوليو في تمام الثامنة والنصف، حفل موسيقي للفنان الأردني لؤي حجازين على المسرح المكشوف.

أما الثلاثاء 13 يوليو في تمام الثامنة والنصف مساءً، موعد العرض المسرحي «موعد سري»، عن رواية الأديب الياباني كوبو آبي، بالتعاون مع المؤسسة اليابانية بالقاهرة، دراماتورج وإخراج: شريف حمدي، على مسرح القاعة الكبرى بمركز المؤتمرات.

ويوم الأربعاء 14 يوليو، في الثامنة والنصف مساءً، فريق «نوبيات» على المسرح المكشوف، كما يقدم الدكتور مدحت العدل يومي الأربعاء والخميس 14 و15 يوليو في تمام السادسة مساءً، ورشة عمل عن كتابة الأغنية تحت عنوان «الأغنية المصرية - الماضي.. الحاضر.. المستقبل» بمركز المؤتمرات في المسرح الصغير.

والخميس 15 يوليو، حفل موسيقي لفريق «المينا» وفريق «هوس» على المسرح المكشوف في الثامنة والنصف مساءً.

وعودة إلى الورش من الخميس إلى الأحد، 15- 18 يوليو، تقام ورشة تمثيل يقدمها سعيد قابيل

ويُحيي الفنان الكبير علي الحجار في تمام الثامنة والنصف مساءً، حفلا يوم الجمعة 16 يوليو بالقاعة الكبرى في مركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية.

أما السبت 17 يوليو، حفل موسيقي للفريق الأردني «أوتوستراد» على المسرح المكشوف في الثامنة والنصف مساءً، والأحد 18 يوليو حفل موسيقي لفريق سماعي على المسرح المكشوف في الثامنة والنصف، وأيضا عرض مسرحي بعنوان «من أجل الجنة، إيكاروس» تأليف وإخراج: أحمد عزت، وذلك بمركز المؤتمرات، القاعة الكبرى، الساعة الثامنة والنصف مساءً، إلى جانب ندوة سينمائية عن سيكولوجية الإبداع عند الممثل، يقدمها الدكتور محمد عبد الهادي بمركز المؤتمرات، قاعة المحاضرات، في السابعة مساءً.

ويحيي الفنان مدحت صالح في تمام الثامنة والنصف من يوم السبت 24 يوليو، حفلا موسيقيا بقيادة المايسترو عمرو سليم، على مسرح القاعة الكبرى.

والأحد 25 يوليو عودة إلى العروض المسرحية، ومسرحية «ابن الجيل»، تأليف وإخراج أحمد عسكر، في القاعة الكبرى بمركز المؤتمرات، القاعة الكبرى، في الثامنة والنصف مساءً، إلى جانب ندوة سينمائية ولقاء مع مهندس الديكور أنسي أبو سيف، واستعراض لعدد من الأعمال السينمائية التي شارك في صناعتها، وذلك في قاعة المحاضرات بمركز المؤتمرات في السابعة مساءً.

ويوم الإثنين 26 يوليو، حفل موسيقي لفريق «خلطبيطة» بالمسرح المكشوف، في الثامنة والنصف مساءً، والثلاثاء 27 يوليو، حفل موسيقي لمشروع «دوزان» بالمسرح المكشوف، الساعة الثامنة والنصف، والأربعاء 28 يوليو حفل موسيقي يحييه طارق نصار على المسرح المكشوف في الثامنة والنصف مساءً.

ويُحيي الفنان هشام عباس حفلا يوم الخميس 29 يوليو، على المسرح المكشوف في تمام الثامنة والنصف مساء، والجمعة 30 يوليو حفل موسيقي لفرقة الحضرة على المسرح المكشوف في تمام الثامنة والنصف، أما السبت 31 يوليو فيأتي حفل هشام خرما على المسرح المكشوف، في تمام الثامنة والنصف.

أما السبت والأحد 31 يوليو و1 أغسطس، فموعدنا مع العرض المسرحي «ذهب الليل» عن قصة حياة الفنان محمد فوزي، إنتاج البيت الفني للمسرح، وتأليف أحمد عسكر، وإخراج سعيد قابيل، وذلك بالقاعة الكبرى في مركز المؤتمرات الساعة الثامنة والنصف مساءً.

أما الأحد 1 أغسطس في الثامنة والنصف مساءً، حفل موسيقي للفنانة نوران أبو طالب بمشاركة أوركسترا مكتبة الإسكندرية على المسرح المكشوف، كما يُعرض فيلم «رأس السنة» إخراج محمد صقر، وهو ناطق بالعربية ومترجم إلى الإنجليزية، ويتبع العرض حوار مع مخرج الفيلم بقاعة المحاضرات بمركز المؤتمرات.

والإثنين 2 أغسطس حفل موسيقي لفريق «الطنبورة» البورسعيدي على المسرح المكشوف، الساعة الثامنة والنصف مساءً، وأيضًا الإثنين والثلاثاء 2 و3 أغسطس عرض مسرحي للأطفال «حور والعصفور»، تأليف أحمد عبد الجواد، وإخراج نادت عادل، وهو من إنتاج مجموعة المسرح بمشروع «طفلي».

يسبق العرض مجموعة أفلام قصيرة من إنتاج مجموعة صناعة الفيلم بمشروع «طفلي»، الأفلام تحت إشراف المخرج إسلام كمال، وذلك في المسرح الصغير، مركز المؤتمرات الساعة السابعة مساءً.

ويوم الثلاثاء 3 أغسطس، حفل موسيقي لفريق «أندروميدا» على المسرح المكشوف، الساعة الثامنة والنصف مساءً، والأربعاء 4 أغسطس مسابقة «نغمة حرة» على المسرح المكشوف، في الثامنة والنصف.

أما الخميس 5 أغسطس، موعد حفل موسيقي لأوركسترا شباب مكتبة الإسكندرية، وفرقة «فابريكا» على المسرح المكشوف الساعة الثامنة والنصف مساءً.

والجمعة 6 أغسطس حفل شعري يقدمه هشام الجخ بالقاعة الكبرى بمركز المؤتمرات في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً.