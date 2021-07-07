أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء 7-7-2021 في مصر

تمد الخضروات والفاكهة الجسم بالمعادن والفيتامينات التي يحتاجها، فهي من أهم السلع في كل بيت مصري، لذا يهتم المواطنون بمعرفة أسعارها، وتقدم «الوطن» استمرارا للخدمات المستمرة التي تقدمها لقرائها أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء 7 يوليو، وذلك على النحو التالي:

أسعار الفاكهة اليوم

سعر البرقوق

سجل سعر البرقوق السكري 25 جنيهًا، والإنجليزي 20 جنيهًا.

سعر التين البرشومي

وتراوح سعر الكيلو جرام من التين البرشومي بين 15 و25 جنيهًا.

سعر الخوخ

استقر سعر الكيلو جرام من الخوخ البلدي عند 15 جنيهًا.

سعر الكنتالوب

سجل سعر الكنتالوب نحو 6 جنيهات للكيلو.

سعر المانجو

ووصل سعر المانجو عويس إلى 35 جنيهًا، والهندي 25 جنيهًا، وزبدية 20 جنيهًا، بلدي 18 جنيهًا، فونس 25 جنيهًا، فص 50 جنيهًا، دبشة 15 جنيهًا، صديقة 20 جنيهًا.

سعر البطيخ

وتراوح سعر البطيخ اليوم بين 20 و50 جنيهًا.

سعر البرتقال

سجل سعر البرتقال الصيفي من 4 إلى 7 جنيهات.

سعر العنب

وصل سعر الكيلو جرام من العنب البناتي والأحمر إلى نحو 15 جنيهًا، والعنب الأسود نحو 25 جنيهًا.

سعر المشمش

وتراوح سعر كيلو المشمش الصحراوي اليوم في الأسواق بين 12 جنيهًا إلى 20 جنيهًا.

أسعار الخضروات اليوم

سعر البطاطس

تراوح سعر البطاطس في الأسواق اليوم الثلاثاء بين 3.5 جنيه إلى 10 جنيهات.

سعر البصل

وتراوح سعر كيلو البصل في الأسواق اليوم من 1.5 إلى 6 جنيهات.

سعر القرنبيط

واستقر سعر الكيلو من القرنبيط عند 10 جنيهات.

سعر ورق العنب

تراوح سعر كيلو ورق العنب البناتي بين 15 إلى 30 جنيهًا، ووصل الكيلو البلدي لـ25 جنيهًا.

سعر الثوم

وصل سعر الثوم الأبيض إلى 25 جنيهًا، بينما سجّل الثوم الأحمر 30 جنيهًا.

سعر البامية

وتراوح سعر البامية اليوم الثلاثاء بين 15 إلى 20 جنيهًا للكيلو.

سعر الكوسة

وتراوح سعر كيلو الكوسة اليوم الثلاثاء بين 3 إلى 6 جنيهات.

سعر الجزر

وتراوح سعر الجزر بين 2.5 و6 جنيهات للكيلو.

سعر الملوخية

تراوح سعر كيلو الملوخية في الأسواق اليوم الثلاثاء بين 3 إلى 5 جنيهات.

سعر الباذنجان

وتراوح سعر كيلو الباذنجان البلدي بين 2 إلى 4 جنيهات، بينما الباذنجان الأبيض من 3 إلى 5 جنيهات.

سعر الطماطم

تراوح سعر الطماطم في الأسواق اليوم بين 1.5 إلى 3.5 جنيه.

سعر الليمون

وسجل سعر كيلو جرام الليمون اليوم بين 10 إلى 20 جنيهًا.

سعر القلقاس

وتراوح سعر كيلو القلقاس اليوم بين 5 إلى 8 جنيهات.

سعر الفاصوليا

وتراوح سعر الفاصوليا اليوم من 4 إلى 9 جنيهات للكيلو.

سعر الخيار

كما وصل سعر كيلو الخيار البلدي اليوم الثلاثاء إلى 5 جنيهات.

سعر الفلفل

وتراوح سعر الكيلو من الفلفل الألوان اليوم بين 10 إلى 20 جنيهًا للكيلو، بينما تراوح سعر الفلفل الرومي بين 3 و7 جنيهات.

سعر الخس الكابوتشي

واستقر سعر الخس الكابوتشي في الأسواق اليوم عند 7 جنيهات.