أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 3-7-2021 في مصر

تمد الخضروات والفاكهة الجسم بالفيتامينات والمعادن المهمة التي يحتاجها، وفي هذا الإطار تستعرض «الوطن» أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 3 يوليو استمرارا للخدمات المختلفة والمستمرة التي تقدمها لقرائها، وذلك على النحو التالي:

أسعار الفاكهة اليوم

سعر المانجو

ووصل سعر المانجو عويس 35 جنيهًا، والهندي 25 جنيهًا، وزبدية 20 جنيهًا، بلدي 18 جنيهًا، فونس 25 جنيهًا، فص 50 جنيهًا، دبشة 15 جنيهًا، صديقة 20 جنيهًا.

سعر البطيخ

وتراوح سعر البطيخ اليوم بين 20 و50 جنيهًا.

سعر البرتقال

سجل سعر البرتقال الصيفي من 4 إلى 7 جنيهات.

سعر العنب

ووصل سعر الكيلو جرام من العنب النباتي والأحمر نحو 15 جنيهًا، والعنب الأسود نحو 25 جنيهًا.

سعر المشمش

وتراوح سعر كيلو المشمش الصحراوي اليوم في الأسواق بين 12 جنيهًا إلى 20 جنيهًا.

سعر الخوخ

واستقر سعر الكيلو جرام من الخوخ البلدي عند 15 جنيهًا.

سعر البرقوق

وسجل سعر البرقوق السكري 25 جنيهًا، والإنجليزي 20 جنيهًا.

سعر تين البرشومي

وتراوح سعر الكيلو جرام من التين البرشومي بين 15 و25 جنيهًا.

سعر الكنتالوب

سجل سعر الكنتالوب نحو 6 جنيهات للكيلو.

أسعار الخضروات اليوم

سعر الثوموصل سعر الثوم الأبيض إلى 25 جنيهًا، بينما سجّل الثوم الأحمر 30 جنيهًا.

سعر البامية

وتراوح سعر البامية اليوم السبت بين 15 إلى 20 جنيهًا للكيلو.

سعر الكوسة

وتراوح سعر كيلو الكوسة اليوم السبت، بين 3 إلى 6 جنيهات.

سعر الجزر

وتراوح سعر الجزر بين 2.5 و6 جنيهات للكيلو.

سعر الملوخية

تراوح سعر كيلو الملوخية في الأسواق اليوم السبت بين 3 إلى 5 جنيهات.

سعر الباذنجان

وتراوح سعر كيلو الباذنجان البلدي بين 2 إلى 4 جنيهات، بينما الباذنجان الأبيض من 3 إلى 5 جنيهات.

سعر الطماطم

تراوح سعر الطماطم في الأسواق اليوم السبت بين 1.5 إلى 3.5 جنيه.

سعر الليمون

وسجل سعر كيلو جرام الليمون اليوم بين 10 إلى 20 جنيهًا.

سعر القلقاس

وتراوح سعر كيلو القلقاس اليوم بين 5 إلى 8 جنيهات.

سعر الفاصوليا

وتراوح سعر الفاصوليا اليوم من 4 إلى 9 جنيهات للكيلو.

سعر الخيار

كما وصل سعر كيلو الخيار البلدي اليوم السبت إلى 5 جنيهات.

سعر الفلفل

وتراوح سعر الكيلو من الفلفل الألوان اليوم بين 10 إلى 20 جنيهًا للكيلو، بينما تراوح سعر الفلفل الرومي بين 3 و7 جنيهات.

سعر الخس الكابوتشي

واستقر سعر الخس الكابوتشي في الأسواق اليوم عند 7 جنيهات.

سعر البطاطس

وتراوح سعر البطاطس في الأسواق اليوم السبت بين 3.5 جنيه إلى 10 جنيهات.

سعر البصل

وتراوح سعر كيلو البصل في الأسواق اليوم من 1.5 إلى 6 جنيهات.

سعر القرنبيط

واستقر سعر الكيلو من القرنبيط عند 10 جنيهات.

سعر ورق العنب

تراوح سعر كيلو ورق العنب البناتي بين 15 إلى 30 جنيهًا، ووصل الكيلو البلدي لـ25 جنيهًا.