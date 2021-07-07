بدءا من أغسطس.. خطوات تحويل المعاش على المحفظة الإلكترونية

أكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنه سيُتاح صرف المعاشات إلكترونيًا بدايةً من شهر أغسطس المقبل، وذلك من خلال محافظ الهاتف المحمول، مشيرة إلى أنه في حالة رغبة صاحب المعاش أو المستفيد الصرف من خلال المحفظة الإلكترونية عليه اتباع ما يلي:

- التوجه إلى أقرب فرع لشركة المحمول التابع لها خط الهاتف المحمول لفتح محفظة إلكترونية.

- التوقيع على طلب صرف المعاش عليها.

- تستكمل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، باقي الإجراءات مع شركة المحمول وذلك لتيسير الإجراءات على المستحقين.

وأوضحت التأمينات، أنه تم توقيع بروتوكول مع شركات المحمول العاملة بالسوق المصرية «فودافون مصر، أورنج مصر، اتصالات مصر(وي)»، لإتاحة وتيسير صرف المعاشات لمستحقيها من خلال محافظ الهاتف المحمول، مشيرة إلى أن خدمات المحافظ الإلكترونية هي خدمات تلبي احتياجات المستحقين المالية والمصرفية بسهولة ويسر.

مزايا المحفظة الإلكترونية لأصحاب المعاشات

ولفتت الهيئة إلى أن هناك العديد من المزايا للمحفظة الإلكترونية تتمثل فيما يلي:

- إتاحة استخدام الرصيد المتاح بها في العديد من الخدمات منها السحب النقدي والتحويل.

- إجراء عمليات سداد المستحقات الحكومية والمرافق والجهات المختلفة.

- سداد المشتريات من خلال نقاط البيع الإلكترونية أو الشراء عبر المواقع والتطبيقات الإلكترونية أو باستخدام رمز الاستجابة السريعة.

استمرار صرف معاشات شهر يوليو 2021

وفى هذا السياق، أوضحت هيئة التأمينات استمرار صرف معاشات شهر يوليو 2021، لنحو 10 ملايين و500 ألف مواطن، حيث جرى تحويلها على البنوك ومكاتب البريد في الأسبوع الماضي، وبدأ الصرف منذ 6 أيام بالزيادة المقررة بنسبة 13%.

وأكد بنك ناصر، في بيان له، أن صرف معاشات يوليو 2021 مستمر، ومتاح في أكثر من منفذ لصرف المعاشات والرواتب، وبينها الصرف من خلال بطاقات الصراف الآلي ATM، سواء الماكينات الخاصة بالبنك أو البنوك الأخرى، مع التزام البنك بعدم احتساب عمولات السحب وفقا لتعليمات البنك المركزي على العملاء، في حالة السحب من أي ماكينة صراف آلي تخص البنوك الأخرى.