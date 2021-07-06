آخر أخبار المعاشات.. استمرار صرف مستحقات يوليو للأسبوع الثاني

آخر أخبار المعاشات من الأشياء التي تشغل بال كثيرون، خاصة حين يقترب وقت استحقاقه، حيث تستمر الهيئة القومية للتأمينات، في صرف معاشات شهر يوليو 2021، لنحو 10 ملايين و500 ألف مواطن، حيث جرى تحويلها على البنوك ومكاتب البريد في الأسبوع الماضي، وبدأ الصرف منذ 5 أيام بالزيادة المقررة بنسبة 13%، وأوضحت هيئة التأمينات، أنّ القانون وضع للمرة الأولى، نصا لضمان زيادة سنوية عادلة لأصحاب المعاشات، تضمن ربط الزيادة السنوية بمعدلات نسب التضخم السنوي.

آخر أخبار المعاشات.. الزيادة السنوية تستحق لأصحاب المعاشات والورثة

وجاء بين آخر أخبار المعاشات، أنّ الزيادات السنوية بحديها الأدنى البالغ 117 جنيها والأقصى البالغ 1053 جنيها، مستحقة لجميع أصحاب المعاشات والمستحقين للمعاش من الورثة قبل نهاية شهر يوليو، وعددهم نحو 10.5 مليون مواطن.

من جانبه، قال محمد عشماوي، نائب رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعي، إنّ صرف معاشات يوليو 2021 مستمر، ومتاح في أكثر من منفذ لصرف المعاشات والرواتب، وبينها الصرف من خلال بطاقات الصراف الآلي ATM، سواء الماكينات الخاصة بالبنك أو البنوك الأخرى، مع التزام البنك بعدم احتساب عمولات السحب وفقا لتعليمات البنك المركزي على العملاء، في حالة السحب من أي ماكينة صراف آلي تخص البنوك الأخرى.

إتاحة خدمة صرف المعاشات من خلال منافذ شركة «فوري»

ووفقا لـ آخر أخبار المعاشات، أُتيحت خدمة صرف المعاشات من خلال منافذ شركة «فوري» الرائدة في مجال المدفوعات الإلكترونية والخدمات المالية، والتي تضم أكثر من 194 ألف منفذ بيع معتمد في جميع أنحاء مصر، بالإضافة إلى 120 فرعًا من فروع «فوري بلس» على مستوى الجمهورية.

وأوضح لعضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعي، في بيان عنه، أنّ مديري وموظفي الفروع، صدرت لهم تعليمات بتغذية ماكينات الصراف الآلي بحدودها القصوى من النقدية باستمرار، حيث يضع البنك التحول الرقمي والشمول المالي في مقدمة أولوياته وسياساته.