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محمود مسلم

كشف ملابسات اختطاف طالب بالدقهلية: خناقة بين زوجين السبب

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الوطن
03:40 م | الثلاثاء 06 يوليو 2021
مرتكبي الحادث

مرتكبي الحادث

كشفت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، ملابسات واقعة اختطاف أحد الأشخاص.

تلقى مركز شرطة دكرنس بمديرية أمن الدقهلية، بلاغًا من «إحدى السيدات، مقيمة بدائرة المركز» بقيام 3 أشخاص «زوج ابنة المبلغة - شقيقه – أحد الأشخاص» باستدراج نجلها «طالب» من المنزل واقتياده عنوة داخل سيارة ملاكى خاصة بأحد المتهمين؛ لوجود خلافات عائلية بينهم.

وأسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية، عن تحديد مكان تواجد المتهمين والمجني عليه بشقة مُستأجرة لأحد المتهمين كائنة بمنطقة بلبيس بالشرقية.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الشرقية أمكن ضبط الأول والثاني وبرفقتهما «سائق» وتحرير المجنى عليه، والسيارة المستخدمة في الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة بتحريض من الأول لذات الخلافات، مستخدمين سيارة ملاكى قيادة السائق.

وأجرى الأول اتصالًا هاتفيًا بالمجنى عليه، وطلب منه مقابلته أسفل العقار بدعوى التوسط بينه وزوجته «شقيقة المجنى عليه»؛ لحل الخلاف وقاموا باقتاده عنوة لداخل السيارة ولاذوا بالهرب للشقة محل الضبط .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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