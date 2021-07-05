وزارة الداخلية تنقل الديوان الرئيسي لتصاريح العمل إلى القاهرة الجديدة

قررت وزارة الداخلية، نقل الديوان الرئيسي للإدارة العامة لتصاريح العمل، من منطقة الدراسة بالقاهرة إلى المقر الجديد بالمجمع الأمني بالقاهرة الجديدة، على أن يبدأ العمل بالمقر الجديد يوم الأربعاء الموافق 7/7/2021.

وأكدت وزارة الداخلية، أن نقل الديوان الرئيسي للإدارة العامة لتصاريح العمل، يأتي في إطار استراتيجيتها التي ترتكز في أحد محاورها على تنمية وتطوير مقومات الأداء الأمني الفعال، من خلال استكمال الإمكانيات المادية والتقنية الحديثة ومواصلة أعمال التحديث والتطوير لكافة الخدمات، وإنفاذاً للخطط الطموحة للوزارة التي تستهدف لستحداث وتطوير المنشآت الشرطية بمختلف محافظات الجمهورية، وتزويدها بأحدث الأجهزة لتقديم الخدمات الشرطية للمواطنين بشكل عصري متطور يتواكب مع الطفرة الحضارية التي تشهدها البلاد من هذا المنطق.