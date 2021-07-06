ضبط 6 مصانع و3 شركات «عشوائية» فى حملات أمنية بالقليوبية والمنوفية

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات إقامة عدد من الأشخاص، مصانع وشركات عشوائية بنطاق محافظتى «القليوبية، المنوفية»، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم المتعلقة بالمستلزمات الزراعية والمواد الغذائية والمنتجات المغشوشة والمقلدة من خلال مصانع عشوائية تفتقد للإشتراطات الصحية والمعايير البيئية والتى يؤدى إستهلاكها للإضرار بالصحة العامة للمواطنين.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف تلك الأماكن بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، أسفرت عن ضبط «6 مصانع و3 شركات»، حيث بلغ إجمالى المضبوطات: «200 كيلو جرام مواد خام لمخلفات بلاستيك مجهولة المصدر تحت التجهيز - 3000 قطعة منتج نهائى لأدوات مائدة مغشوشة ومقلدة منسوب إنتاجها لشركات وهمية - 20.6 طن مواد خام ومنتج نهائى لمطهرات كيميائية مجهولة المصدر، طن مواد خام عبارة عن خام البلاستيك مجهولة المصدر، 960 قطعة منتج نهائى مستلزمات الأحذية مجهولة المصدر ومعدة للتداول، 9.5 طن مواد خام مجهولة المصدر وبدون بيانات تستخدم فـى تصنيع الأسلاك الكهربائية المغشوشة.

كما تم ضبط، 500 كيلو جرام مواد خام لتشكيل المعادن مجهولة المصدر، 1500 قطعة منتج نهائى لتشكيل المعادن مغشوشة ومعدة للتداول، 200 كيلو جرام مواد خام مجهولة المصدر، 50 حصيرة بلاستيك لمنتج نهائى مختلفة الأحجام والأشكال ومعدة للتداول، 21.7 طن مواد خام ومنتج نهائى لأسمدة ومخصبات زراعية بدون بيانات ومجهولة المصدر ومعدة للتداول»، حيث تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى استمرار الحملات.