محمود بسيوني: مصر لن تقف مكتوفة الأيدي أمام الاستفزارات الإثيوبية

قال الكاتب الصحفي محمود بسيوني، إن مصر ملتزمة بالدبلوماسية في ملف السد الإثيوبي، وهذا وعد قطعته على نفسها منذ اللحظة الأولى، مستشهدًا على ذلك بتوقيعها إعلان المبادئ في 2015، وهذا دليل على حسن نية مصر في التعامل مع هذه القضية، مؤكدًا أن مصر ليست ضد أي عملية للتنمية، لكن باتفاق مشترك حتى لا تتعرض المصالح المصرية وحياة المصريين للخطر، وهو المبدأ الحاكم للدبلوماسية المصرية، التي ذهبت فيه لأقصى مدى.

وأضاف «بسيوني»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «extra news»، أن صبر مصر الاستراتيجي، وتحمل الاستفزازات، كان أوسع مما يتخيله أحد، مع زيادة استمرار الصلف والتعنت الإثيوبي في هذا الأمر، موضحًا أن مصر منذ اليوم الأول، تسعى إلى أن تعود لأفريقيا من الباب الأوسع، وهو باب التنمية، وباب دعم حقوق الإنسان الإفريقي، والبحث عن حياته وحمايته، مؤكدًا أن مصر قدمت الكثير من الدعم في الفترة الماضية لدول إفريقية عديدة، وكان دعمًا أخويًا غير مشروط.

وأشار الكاتب الصحفي، إلى أن مصر تحافظ على حياة المواطن الإفريقي بشكل كبير جدًا، والتزمت بالدبلوماسية لأقصى مدى، وهذا لا يعني أنها فقدت كل أوراقها، بل لديها أوراق كثيرة ولديها خطط، والجميع متأكد أن هناك خطة مصرية للتعامل مع هذا الأمر بشكل واضح، وأن لجوئها لمجلس الأمن، دليل على أنها تريد الوصول للحل السلمي لأخر خطوة، ثم بعد ذلك نرى ما يمكن أن تفعله مصر.

وتابع: «ربما في المناوره قادر 2021، قدمت مصر عرضًا عمليًا لكل من سول له نفسه تهديد الحقوق المصرية، مصر لن تقف مكتوفة الأيدي، وجاهزون لتنفيذ أي مهام».