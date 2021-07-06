بعد رحيله اليوم عن 77 عاما.. من هو الفنان التشكيلي عبدالعال حسن

توفي منذ ساعات قليلة الفنان التشكيلي عبدالعال حسن، بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز الـ 77 عاما، بعد مسيرة حافلة من العطاء والإبداع وتنظيم العديد من المعارض الفنية، ورسم كتب كبريات دور النشر، حيث اشتهر الفنان الراحل برسم المرأة المصرية من الريف والحضر والبدو، بلمسات سحرية فائقة الجمال، وتعرض «عبدالعال» منذ أبريل الماضي لأزمة صحية استدعت نقله إلى المستشفى لإجراء الفحوصات الطبية ونقل الدم.

والفنان عبدالعال حسن، ولد في 14 يناير 1944 ببورسعيد، وحصل على بكالوريوس كلية الفنون الجميلة قسم تصوير جامعة القاهرة 1966، وهو عضو نقابة الفنانين التشكيليين، نقابة الصحفيين، وجماعة آتيليه القاهرة.

عمل «عبدالعال»، رساما في عدد من الصحف، منها مجلة روزاليوسف، صباح الخير، ومجلة الفجر القطرية، حسب الموقع الرسمي لقطاع الفنون التشكيلية، ونظم الفنان الراحل العديد من المعارض منها: معرض بقاعة إيوارث بالجامعة الأمريكية 1989، معرض بعنوان «بنات من مصر» بقاعة دروب بجاردن سيتى 1998، معرض «حلاوة بلدنا» بقاعة دروب بجاردن سيتى 1999، معرض بقاعة دروب بجاردن سيتى 2004، معرض بعنوان «دانتيلا» بقاعة بيكاسو بالزمالك 2006، معرض «يسعد صباحك» بقاعة بيكاسو بالزمالك نوفمبر 2012، معرض بعنوان «أعمال لم تعرض من قبل» بجاليرى قرطبة بالمهندسين سبتمبر 2020.

أما في خارج مصر فقد نظم الفنان الراحل معرض «مصريات» بجاليرى روشان للفنون بجدة بالسعودية 2010، معرض «رمضانيات» العاشر بأتيلية جدة للفنون بالمملكة العربية السعودية مايو 2018، وغيرهما.

وأسهم بمجموعة لوحات جدارية في متحف فلسطين، لوحة لمتحف دنشواى، ولوحتين للرئيسين أنور السادات وحسنى مبارك بمتحف مجلس الشعب، كما رسم العديد من كتب ومجلات الأطفال بمصر والعالم العربى وأغلفة كتب كبرى دور النشر فى الوطن العربى، وهناك العديد من أعماله مقتنيات لدى العديد من الأفراد والمؤسسات الخاصة فى مصر والدول العربية والكثير من الدول الأجنبية.