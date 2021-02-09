«فنان تشكيلي».. 10 معلومات عن والد حلا شيحا بعد عقد قرانها على معز مسعود

نشر الداعية الإسلامي معز مسعود، مجموعة من الصور الجديدة من عقد قرانه على الفنانة حلا شيحا، الذي تم أمس في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، بعيدا عن عدسة الإعلاميين، وشهد حضور عدد قليل من العائلتين والأصدقاء.

ومن الصور التي نشرها الداعية الإسلامي كانت إحداهن للفنان التشكيلي أحمد شيحا، والد حلا، وفي التقرير التالي أبرز المعلومات عنه:

1- فنان تشكيلي تخصصه تصوير.

2- ولد عام 1945 في الإسكندرية.

3- درس الفن في أكاديمية الفنون الفرنسية، بباريس عام 1968.

4- عضو نقابة الفنانين التشكيليين، وكذلك جمعية الكتاب والفنانين بأتيلييه القاهرة والإسكندرية.

5- شارك في العديد من المعارض الفنية الخاصة والجماعية داخل وخارج مصر منها: معرض بمناسبة استشهاد البطل عبدالمنعم رياض، في بيروت عام 1969، وآخر بقاعة مارتن لوثر كنج بالعاصمة واشنطن، 1989، وثالث بجاليري (بيكاسو ايست) القاهرة الجديدة، بمناسبة الاحتفاء بمدينة الأقصر عاصمة الفن والتاريخ، ديسمبر 2019، بجانب العديد من دورات المعرض العام للفنون التشكيلية.

6- عاش والد حلا في الإسكندرية، والولايات المتحدة الأمريكية.

المهام الفنية التي كُلف بها والإسهامات العامة منها:

7- كلف والد حلا شيحا بعدة مهام:

- تصميم وتنفيذ صحن القبة الداخلي لمسجد فاطمة بالكويت (فيبر جلاس).

- قوميسير بينالي فينسيا الدولي، الدورة الخامسة والثمانون بفنسيا مايو 2019.

المؤلفات والأنشطة الثقافية

8- له عدة أنشطة:

- طبعت أبحاثه الفنية في العديد من المجلات والصحف العربية.

- ساهم في الكتابة النقدية فى مجلة مرآة الأمة بالكويت، في السبعينات وبعض الصحف اليومية.

جوائز حصل عليها:

9- حصل على عدة جوائز، منها:

- شهادة تقدير مجلس حكومة كاليفورنيا عن أعماله الفنية بها، عام 1989.

- شهادة تقدير من الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، لنجاحه في رحلته الفنية.

- الميدالية الذهبية من جامعة الإسكندرية.

-جائزة الدولة التقديرية في الفنون 2016 وغيرها من التكريمات المحلية والدولية.

مقتنيات:

10- أعماله مقتنيات لدى بعض الأفراد في الولايات المتحدة الأمريكية، والكويت، وإسبانيا، وألمانيا وانجلترا، وغيرها، وكذلك في متحف الفن المصرى الحديث، والمتحف الملكي بالأردن.