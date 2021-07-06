إزالة بضائع تسببت بإغلاق طريق سيوة - مطروح مؤقتاً (صور)

تابع اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، الجهود المبذولة لعودة السيولة المرورية على طريق «سيوة - مطروح» الصحراوي، بعد إزالة المعوقات التي تسببت في توقف الحركة على الطريق عند علامة الكيلو 100، وعلامة الكيلو 10، شرق سيوة، بسبب سقوط حمولات بضائع على متن بعض السيارات على الطريق، مما أدى إلى تأثيرها على حركة سير السيارات والسفر.

وطمأن محافظ مطروح المسافرين على طريق سيوة، المؤدي إلى مدينة مرسى مطروح، بعودة الأمور إلى طبيعتها، وتحرك فريق التدخل السريع من الوحدة المحلية لمركز ومدينة سيوة، بالمعدات واللوادر، والتعامل الفوري مع معوقات الطريق وإزالتها، لتسيير جميع السيارات وإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها.

إعادة فتح طريق سيوة - مطروح

وقال العميد عصام عبد الغني، رئيس مركز ومدينة سيوة، في تصريحات له اليوم الثلاثاء، إنه يجري إزالة جميع المعوقات بالكيلو 10 بمدخل مدينة سيوة، والاطمئنان على السيولة المرورية، وذلك بعد تلقي بلاغات تفيد بسقوط حمولة إحدى المقطورات بمدخل مدينة سيوة عند علامة الكيلو 10، وجرى على الفور التوجه إلى الموقع، بحضور أحمد علي باغي، سكرتير المركز، وتم الدفع بالمعدات اللازمة لرفع الحمولة، بواسطة فريق من الحملة الميكانيكية لرئاسة مركز ومدينة سيوة.

رفع حمولة بضائع من الكيلو 100 بطريق سيوة

وأوضح رئيس مركز ومدينة سيوة أن فريق التدخل السريع من الوحدة المحلية تمكن من رفع حمولة أخرى عن علامة الكيلو 100، اليوم الثلاثاء، كانت تمثل عائقاً للسيارات المارة، لافتاً إلى أنه جرى تمهيد مدخل الكيلو 7، شرق واحة سيوة، على طريق «أبوشروف»، وإزالة جميع المعوقات على الطريق، وعودة حركة مرور السيارات إلى طبيعتها مرة أخرى فى الاتجاهين، بين سيوة ومطروح.