الليبيون يتصدون لمحاولات الإخوان عرقلة إجراء الانتخابات «فيديو»

يخوض الشعب الليبي معركة كبيرة للتخلص من إرهاب تنظيم الإخوان، والوصول ببلادهم إلى بر الأمان والاستقرار عن طريق الانتخابات، واتجه 13 تكتلًا وحزبًا سياسيًا بالعمل على منع عرقلة إجراء الانتخابات، ودعت إلى فتح تحقيق شامل في أساليب عرقلة الانتخابات وتخريب جلسات ملتقى الحوار السياسي الليبي الأخير، حسبما ورد في تقرير عرضته قناة «مداد نيوز» السعودية، على موقع «يوتيوب».

وأوضح التقرير، أن الـ 13 تكتلًا طالبوا مجلس النواب بإصدار التشريعات اللازمة لعقد الانتخابات في موعدها، وأنه في حال لم يتمكن من ذلك سيجرى الرجوع لمجلس الأمن لاعتمادها، كما أن الأحزاب طالبت أيضا بالضغط لإخراج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من كافة الأراضي الليبية، ولا يزال تنظيم الإخوان يسعى لعرقلة خارطة الطريق السياسية.

وأردف التقرير، أن جماعة الإخوان الإرهابية ترفض أن تجرى الانتخابات في ليبيا عبر الاقتراع المباشر، ويطالب بأن يكون انتخاب الرئيس عن طريق أعضاء مجلس النواب، لكي يتمكن التنظيم من تنصيب أحد الموالين له أو إشعال الفوضى إذا لم يتحقق مخططه.

وبدأت في ليبيا عملية تسجيل الناخبين تمهيدًا للانتخابات البرلمانية والرئاسية المتوقعة في نهاية العام الحالي، وذلك رغم الغموض الذي يحيط بمصيرها بعد تعطل وانسداد المحادثات الجارية حول قاعدتها الدستورية، وأطلقت المفوضية العليا للانتخابات، منذ أمس الاثنين، حملات إعلامية لتشجيع الليبيين على التسجيل بكثافة لممارسة حقوقهم السياسية وضمان المشاركة في الانتخابات القادمة، والمساهمة في تقرير مصير بلادهم، كما أعلنت يوم الأحد، افتتاح مركز إعلامي مخصص لتغطية الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل.