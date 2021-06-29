«رئاسي ليبيا» يجتمع بـ«الدبيبة» لمناقشة تسمية وزير الدفاع الأحد المقبل

طلب المجلس الرئاسي الليبي، أمس الاثنين، من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، الحضور إلى اجتماع الأحد المقبل، لمناقشة تسمية وزير الدفاع، وهي الحقيبة التي يحتفظ بها لنفسه منذ تولي السلطة التنفيذية مهامها قبل أكثر من 3 أشهر، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وقال «المجلس الرئاسي»، أمس الاثنين، في رسالة، إلى الدبيبة، إنه «بناء على مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي بالفقرة 15 من المادة الثانية، التي تقضي بوجوب التشاور في تسمية وزير الدفاع، يطلب منكم حضور الاجتماع الذي سيعقد يوم الأحد المقبل لأجل التشاور في مسألة تسمية وزير الدفاع».

«المجلس الرئاسي»: سنتخذ قرار بتسمية وزيراً للدفاع في حال عدم حضور الدبيبة الاجتماع

وشدد «المجلس الرئاسي»، على أنه في حال عدم حضور الدبيبة الاجتماع، سيتخذ قراره بتسمية وزيراً للدفاع وإحالته إلى البرلمان للتصويت عليه.

وجاءت رسالة «المجلس الرئاسي»، بعد ساعات من توجيه اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، خطاباً إلى البرلمان طالبت فيه بتعيين وزير للدفاع وعدم صرف ميزانية وزارة الدفاع إلا بعد تعيين وزيرا لها، وهو الطلب الذي سيبت فيه مجلس النواب الليبي «البرلمان»، اليوم، في جلسة.

من جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أمس الاثنين، إنه بحث مع نظيره المغربي ناصر بوريطة التطورات في ليبيا، فضلا عن ملفات أخرى، وجاءت المباحثات بين الوزيران، على هامش الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد تنظيم «داعش» الإرهابي في العاصمة الإيطالية «روما».

وقال بلينكن في تغريدة، إنه ناقش مع بوريطة، التطورات في ليبيا ورغبتنا في رؤية الاستقرار والازدهار هناك، مضيفا إن اللقاء مع بوريطة كان جيدا، لاستعراض مصالح البلدين المشتركة في السلام والاستقرار الإقليمي وحقوق الإنسان، بما في ذلك حرية الصحافة.

وفي سياق متصل، التقى بلينكن، بالرئيس الإيطالي ‏سيرجيو ماتاريلا، وجرى خلال اللقاء تأكيد أهمية الشراكة بين البلدين في دعم خطة ليبيا لإجراء انتخابات وطنية في ديسمبر 2021، ومكافحة أزمة المناخ والتعافي من فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء السعودية «واس».