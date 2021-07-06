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عاجل.. ارتفاع الاحتياطي الأجنبي إلى 40.584 مليار دولار في يونيو

كتب:

حسن عثمان
07:05 م | الثلاثاء 06 يوليو 2021
"المركزي": ارتفاع الاحتياطي الأجنبي إلى 40.584 مليار دولار في يونيو

"المركزي": ارتفاع الاحتياطي الأجنبي إلى 40.584 مليار دولار في يونيو

أعلن البنك المركزي، ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية إلى 40.584 مليار جنيه، حتى نهاية يونيو 2021.

وأوضح «المركزي» عبر موقعه الإلكتروني، أن هذه الأرقام بصفة مبدئية، مشيرا إلى إن مصر تستورد ما يعادل متوسط 5 مليارات دولار شهريًا، من السلع والمنتجات من الخارج، بإجمالي سنوي يقدر بأكثر من 55 مليار دولار.

وكان «المركزي»، أعلن في يونيو الماضي، ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية إلى 40.468 مليار دولار، في نهاية مايو الماضي، مقارنة بـ40.343 مليار دولار، فى نهاية إبريل الماضي، بارتفاع قدره نحو 125 مليون دولار.

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