لو معندكش دخل إضافى ينفع تستفيد من مبادرة «المركزي» بفائدة 3%؟

يترقب عدد كبير من المواطنين الراغبين فى الحصول على وحدة سكنية، موعد الإعلان الرسمى لتطبيق مبادرة التمويل العقاري الرئاسية، التى جاءت تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن توفير وحدة سكنية لكل مواطن مصرى، وتحقيق رغبته فى امتلاك مسكن خاص به، فيما أعلن البنك المركزي تخصيص 100 مليار جنيه، لتمويل الشقق ضمن مبادرة التمويل العقاري، والتى تستهدف المواطنون من محدودي ومتوسطي الدخل، بفائدة 3 % متناقصة، ونظام سداد يصل إلى 30 عاما كحد أقصى.

ويتسائل عدد من المواطنين، الذين ليس لديهم مصدر دخل إضافى، عن إمكانية استفادتهم من مبادرة التمويل العقاري، وهل يتسبب ذلك فى منعهم من الحصول على شقة ضمن المبادرة.

ووفقا للنسخة النهائية من شروط الإستفادة من مبادرة التمويل العقاري، فإن هناك حالات تمنع صاحبها من الحصول على وحدة سكنية ضمن المبادرة، ومنها عدم وجود دخل إضافي للعميل بجانب دخله الأساسي، حتى يتثنى له قدرته على سداد القسط.

وأن يكون المتقدم للاستفادة من مبادرة التمويل العقاري غير مصري الجنسية، وعدم سداد العميل الأعزب من متوسطي الدخل 15%، كمقدمة مدفوعة من إجمالي ثمن الوحدة السكنية.

بالإضافة إلى عدم التزام المتزوج بسداد 20%، مقدمة من إجمالي ثمن الوحدة السكنية، وعدم سداد أصحاب المعاشات 40% كمقدمة من إجمالي ثمن الوحدة السكنية، وفقًا لمصادر.

وأن يكون العميل حاصلًا على قروض من البنوك تجاوزت 40% من إجمالي دخله الشهري، واستفادة العميل المتقدم للحجز أو زوجته، من مبادرات التمويل العقاري السابقة بالحصول على وحدة مدعمة.

وأيضا فى حالة تجاوز عمر العميل المتقدم، 60 عاما سن المعاش المقرر بقانون التأمينات الاجتماعية، والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 في نهاية مدة سداد القرض، وتجاوز عمرالمستفيدين من المبادرة من المعاشات أو المستفيدين من المعاشات «الابنة أو الزوجة»، من المبادرة 75 عاما، عند سداد آخر قسط من القرض مع تحويل المعاش على الجهة الممولة.