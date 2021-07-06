العام المقبل.. الحصول على لقاح كورونا شرط الحضور في 3 جامعات

قرر عدد من الجامعات بدءًا من العام الدراسي المقبل 2021-2022 إتاحة الحضور للمحاضرات بمختلف الكليات، بشرط أن يتم الحصول على لقاح كورونا كوفيد 19، موضحة أنه خلال الفترة المقبلة هناك فرصة كافية للتسجيل والحصول على اللقاح في إطار منع انتشاره وتقليل فرص تحور الفيروس وخطورته في الإصابة وتقليل مدة أعراضه.

الجامعات: قرار التطعيم في ظل إجراءات مجابهة فيروس كورونا

وقال الدكتور عبادة سرحان، رئيس جامعة المستقبل، إن الجامعة قررت شرط حضور عضو هيئة التدريس إلي الجامعة أن يكون حاصلا على لقاح كورونا كوفيد 19، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، واتخاذ كافة الإجراءات لمجابهة المرض، مع التشديد علي تطبيق التباعد الاجتماعي وتقليل عدد حضور الطلاب في المحاضرات .

وأضاف رئيس جامعة المستقبل في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الجامعة قللت أعداد حضور الطلاب بالمحاضرات في إطار تطبيق نظام التعليم الهجين الذي يدمج بين نظامي التعليم التقليدي والتعليم عن بعد، مع الالتزام باستمرار التعليم عن بعد «أون لاين».

ومن جانبه ، قال الدكتور أشرف حاتم، مستشار الحكومة المصرية في الجامعة الأمريكية، إنه بدءا من العام الدراسي المقبل ستطبق الجامعة نظام الحضور للمحاضرات داخل الحرم الجامعي بشرط أن يكون الشخص حاصلا علي لقاح كورونا كوفيد 19، وذلك في إطار الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وقال الدكتور يحي بهي الدين، القائم بأعمال رئيس الجامعة البريطانية في مصر، إن الجامعة تدرس أن يكون هناك قرار إلزامي للحضور للجامعة العام الدراسي المقبل ، أن يكون الشخص حاصلا علي لقاح كورونا، وذلك في ظل إجراءات مجابهة تفشي فيروس كورونا.

وتابع بهي الدين أن الفترة المقبلة ستبدأ الجامعة في وضع خطة لإتاحة لقاحات كورونا لغير المطعمين بالجامعة في إطار دورها المجتمعي الرائد.