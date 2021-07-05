عاجل.. المغرب تطلق مشروعا جديدا لتصنيع لقاح كورونا

أطلق المغرب مشروعا لتصنيع لقاح سينوفارم المضاد لفيروس كورونا محليا بشراكة مع المجموعة الصينية التي تنتجه، يطمح إلى توفير خمسة ملايين جرعة شهريا على المدى القريب، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء المغربية.

وقالت الوكالة المغربية، إن الملك محمد السادس ترأس حفل توقيع «مذكرة تعاون بشأن اللقاح المضاد لكوفيد-19 بين الدولة المغربية ومجموعة الصيدلية الوطنية للصين سينوفارم»، مشيرة إلى أنه سيكلف استثمارا قدره 500 مليون دولار.

ويهدف المشروع «على المدى القريب إلى إنتاج خمسة ملايين جرعة قبل مضاعفة هذه القدرة تدريجيا على المدى المتوسط»، ويطمح إلى «تعزيز الاكتفاء الذاتي» للمملكة ومواجهة المخاطر الصحية والاعتماد على الخارج والتقلبات السياسية، وفق وكالة الأنباء المغربية.

ويعتمد المغرب، البالغ عدد سكانه نحو 36 مليونا، على لقاحي سينوفارم الصيني وأسترازينيكا السويدي-البريطاني، في حملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد التي أطلقها أواخر يناير الماضي، واستفاد منها أكثر من 9.1 ملايين شخص، وفق آخر حصيلة رسمية.

وظلت وتيرة الحملة، التي أعلن أنها تستهدف 80 بالمئة من السكان المحليين والأجانب، مرتبطة بالإمدادات المتوافرة من اللقاحين.

ولم يعلن موعد محدد لبدء الإنتاج الذي سيتم بشراكة مع شركة محلية لصناعة الأدوية تضع منشآتها رهن إشارة الدولة، بموجب اتفاق وقع خلال الحفل.

وبقي المغرب نسبيا في منأى من الوباء الذي أصاب أكثر من 534 ألف شخص توفي منهم 9329، استنادا الى آخر حصيلة رسمية في المغرب.

لكن وزارة الصحة المغربية حذرت، نهاية يونيو، من انتكاسة وبائية جديدة بعد تسجيل ارتفاع ملحوظ في الإصابات والوفيات.