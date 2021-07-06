تقسيط الأضحية من التموين.. الوزارة: إعلان التفاصيل الأسبوع المقبل

قال أحمد كمال، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة أعلنت اليوم، عن خطتها للفترة المقبلة، والتي بدأت في 1 يوليو، ومنها تقسيط الأضحية، موضحا أن هذا الأمر كان عبارة عن اقتراح من أحد الصحفيين الحاضرين للمؤتمر الصحفي الذي عقده الوزير، والفكرة أعجبت الوزير فوجه الشركة القابضة للصناعات الغذائية بعمل دراسة وعرضها عليه خلال أيام، وسُيعلن عن تفاصيلها خلال أيام، لبيع الخراف الحية للمواطنين بالتقسيط، وطريقة الحصول على الخراف وضمانات التقسيط.

تقسيط الأضحية.. أسعار الخراف الحية

وأضاف «كمال»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «اليوم»، المذاع على قناة «dmc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، الثلاثاء، أنه بالنسبة للخراف الحية سيكون سعر الكيلو قائم 65 جنيهًا، وسوف تُطرح في 39 شادرا على مستوى محافظات الجمهورية، إضافة إلى طرح اللحوم البرازيلي المجمدة بسعر 65 جنيهًا، والدواجن المجمدة بسعر 37 جنيهًا للكيلو جرام.

عرض اللحوم السودانية

وتابع مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة تكثّف المعروض من اللحوم السوداني الطازجة، وهي بسعر 85 جنيهًا للمستهلك، وسوف تضخ حوالي 8 آلاف رأس ماشية في كل المجمعات الاستهلاكية بما يعادل 1760 طنًا، إضافة إلى طرح الخرفان الضاني المبردة بسعر 95 جنيهًا، وسوف تطرح الوزارة ما يقرب من 10 آلاف رأس، بما يعادل 250 طنًا.

مواعيد المخابز في عيد الأضحى

وأشار إلى أنه بالنسبة لمواعيد المخابز فإن المواعيد سوف تنتظم، وتعمل كما هي من الساعة الخامسة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، وبعضها سوف يعمل حتى الساعة الحادية عشرة مساءً، أما المجمعات الاستهلاكية فسوف تعمل أول وثاني وثالث أيام العيد، وسيكون هناك فرع رئيسي مفتوحًا طوال أيام العيد في كل المحافظات، ومنافذ مشروع جمعيتي وبدالي التموين سوف يكونون موجودين في أيام العيد لصرف السلع والمواد التموينية.

تكثيف الحملات التموينية

وشدد على أن الوزارة سوف تكثف من الحملات الرقابية والتموينية والتجارية على كل الشوادر ومناطق الذبح.