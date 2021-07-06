التموين تطرح كوبونات لشراء لحوم عيد الأضحى 2021

كشف الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، عن أنّ الشركة القابضة للصناعات الغذائية، ستطرح كوبونات مماثلة لما طرح في شهر رمضان لشراء السلع، لكنها خاصة بشراء اللحوم بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك 2021.

التموين: يحق صرف بين نصف كيلو وكيلو من اللحوم بالكوبون

وأكد وزير التموين، أنّ الكوبون المقرر طرحه سيكون بقيمة نصف كيلو، وكوبون آخر يحق له صرف كيلو من اللحوم.

وكشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية صباح اليوم، عن أسعار لحوم عيد الأضحى المبارك 2021، حيث جاءت بـ85 جنيهًا لكيلو اللحوم السودانية الطازجة، و65 جنيهًا للحوم المجمدة بمنافذ الوزارة، و95 جنيهًا للضأن المبرد.

وفي مارس الماضي، اتفقت وزارتي التموين والتجارة الداخلية ووزارة الأوقاف، لتوفير 600 طن للحوم الأضاحي، والصدقات، داخل كراتين للمحافظات التي تحددها وزارة الأوقاف، وستكون اللحوم خالية من العظام، والدهون بها لا تزيد على 7%، وتوصلها شركتي الجملة إلى الأماكن المستهدف توزيع لحوم صكوك الأضاحي بها.

الأوقاف: صك الأضحية بـ2000 جنيه

وتبلغ قيمة صك الأضحية هذا العام 2000 جنيه، حيث كشف الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، عن أنّه سيوفر أكثر من 20 كيلو من اللحوم للمواطنين الأكثر احتياجا، مؤكدا أنّه لا توجد أي مصروفات إدارية أو مكافآت أو مصروفات إعلانية تصرف من أموال المتبرعين لصكوك الأضاحي، بل تتحملها وزارة الأوقاف.

وتابع أنّ الشائعات التي تروج بأنّ الوزارة تعطي منح ومكافآت من أموال صكوك الأضاحي، الغرض منها ضرب مصداقية الوزارة في ظل النجاحات الكبيرة التي تمت خلال السنوات الماضية.