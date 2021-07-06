نشرة أخبار «التعليم»: التنسيق بين 4 وزارات استعدادا لامتحانات الثانوية

على مدار الساعات القليلة الماضية، شهد ملف «التعليم»، العديد من الأحداث المهمة تتعلق أغلبها بـ امتحانات الثانوية العامة 2021 والتي أوشكت على الانطلاق، لذلك كثفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من استعداداتها للامتحانات بالتنسيق الكامل مع عدد من الوزارات منها الصحة والداخلية ومديريات التربية والتعليم في مختلف المحافظات، وفي إطار الاستعدادات النهائية للامتحانات شددت الوزارة على الطلاب بضرورة متابعة المراجعات النهائية على المنصات التعليمية للتدريب على شكل الامتحانات النهائية والاستفادة من آلية الإجابة على الأسئلة الاختيارية.

تنسيق كامل بين وزارات «التعليم والداخلية والصحة والتنمية المحلية والكهرباء»

حرصت وزارة التربية والتعليم، على التنسيق الكامل مع وزراء الداخلية والصحة والتنمية المحلية والكهرباء، لتوفير جميع احتياجات اللجان خلال امتحانات الثانوية العامة، المقرر انطلاقها رسمياً يوم السبت المقبل الموافق 10 يوليو الجاري، والتأكيد على عدم انقطاع الكهرباء في المدارس التي تعقد بها الامتحانات، بالإضافة إلى التأمين الكامل لعمليات نقل كراسات الأسئلة وورق البابل شيت.

وشددت وزارة التربية والتعليم على المحافظين ومديريات التربية والتعليم بضرورة الاستعداد الجيد للامتحانات وتذليل أية عوائق تؤثر سلبياً على سير الامتحانات، ومنع دخول أي طالب إلى اللجنة، في حال الاشتباه بإصابته بأعراض فيروس كورونا، ويمكن الاطلاع على الخبر كاملاً من خلال هذا الرابط.

وفرت وزارة الترية والتعليم والتعليم الفني، مراجعة مادة اللغة الإسبانية لطلاب الثانوية العامة على منصة حصص مصر التعليمية، وشددت على طلاب الثانوية العامة بضرورة الاستفادة منها جيدا، للتدريب على طبيعة الأسئلة الجديدة وآلية الإجابة عليها.

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«التعليم» تطرح 250 تخصصًا لوظائف تكنولوجية متنوعة

التقى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشركاء التنمية لمنظومة التعليم والتدريب المزدوج، مؤكداً أنه يتم حالياً إعادة بناء وتغيير مفهوم وثقافة التعليم الفني، وتحسين الصورة الذهنية لدى المجتمع المصري ككل، لتقليل نسبة البطالة التي يعاني منها خريجو الجامعات، مشيرًا إلى أهمية دور ريادة الأعمال في مجالات التعليم الفني لخلق فرص عمل من خلال بناء «كتالوج» تطرح 250 تخصصًا لوظائف تكنولوجية متنوعة.

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