ذبح شاب في حلوان.. جراحة عاجلة أنقذته من الموت

فيديو عنف مروع تداوله رواد منصات التواصل الاجتماعي، يظهر لحظة ذبح شاب في حلوان، على يد صديقه، بسبب خلافات مادية بينهما، وأظهر الفيديو، شابا تبدو ملامحه أنه في العقد الثالث من عمره، يمسك بمطواه، ويعتدى على صديقه وسط الشارع، فأصابه بجرح قطعي كبير في رقبته، وسقط المجني عليه جراء إصابته، وأسرع المارة في نقله إلى المستشفى، وأجريت له جراحة عاجلة، ونجح الأطباء في إنقاذ حياته من موت محقق، وأخطرت المباحث بالواقعة، فألقي القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بتفاصيل جريمته، وتحرر محضرًا وأحيل إلى النيابة العامة.

ذبح صديقه في حلوان

وأفادت تحقيقات النيابة العامة، بأن مستشفى حلوان العام استقلب الشاب «محمد وحيد حسين»، بعد إصابته بجرح قطعي في الرقبة، وعدة طعنات في أنحاء متفرقة من الجسد، وتبين حدوث مشادة كلامية بين الضحية وصديقه المدعو «ك. محفوظ»، بسبب خلافات مالية، وتطور الأمر، فطعن المتهم المجني عليه بسلاح أبيض والشروع في قتله، وعقب تقنين الإجراءات، وبإعداد الأكمنة اللازمة، جرى القبض على المتهم، وبسؤاله قال: «كان عايز ياكل عليا حقي وقالي ملكش عندي فلوس، لما طلبت منه 2000 جنيه، كان واخد بيها بضاعة».

التحريات

وأوضحت التحريات، أن الشاب المتهم بذبح صديقه في حلوان، عندما نشبت بينهما مشاجرة، بدأت بتوجه المتهم إلى محل هواتف محمولة خاص بصديقه، واعتدى عليه بالسباب والشتائم، وخلال المشاجرة أخرج المتهم مطواه، كان يخفيها في ملابسه، واعتدى علي صديقه حتى أصابه بجرح قطعي كبير في رقبته، أمام المارة الذين فشلوا في إبعاد المتهم الذي غافلهم خلال تهدئة المجني عليه، وطعنه بالسكين في رقبته.

قررت النيابة العامة، حبس المتهم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة الشروع في قتل صديقه، بعد أن أكدت تحريات المباحث، تعمد تنفيذ جريمته وإصابة صديقه عمدًا.