موعد عرض مسرحية شريهان الجديدة.. تعود بشخصية «كوكو شانيل»

بعد غياب طويل عن عالم الفن، ينتظر الكثير من محبي النجمة شريهان، موعد عرض مسرحية شريهان الجديدة والتي كشفت منصة «شاهد» التابعة لمجموعة MBC السعودية، عن موعد عرضها.

وتقدم شريهان مسرحية «كوكو شانيل»، حيث نشر حساب «شاهد» عبر موقع «إنستجرام»، بوستر يروج لعملين مسرحيين تعرضهما المنصة خلال شهر يوليو الجاري، وهما «كوكو شانيل» و«هلوسة».

موعد عرض مسرحية شريهان الجديدة

وعلقت منصة شاهد على البوستر، معلنة موعد عرض مسرحية شريهان الجديدة: «عشاق المسرحيات الجديدة، كوكو شانيل وهلوسة قريبا.. ابتداءً من 20 يوليو عبر شاهد VIP».

معلومات عن مسرحية كوكو شانيل

وتتناول قصة المسرحية شخصية «كوكو شانيل»، صاحبة الاسم الشهير في عالم الأزياء، التي رغم شهرتها الكبيرة كانت بدايتها متواضعة، فهي ولدت في منزل فقير، وبعد وفاة والدتها جرى إرسالها إلى دار للأيتام.

العرض المسرحي «كوكو شانيل»، يأتي برعاية الهيئة العامة للترفيه في السعودية، من إنتاج شركة «العدل جروب».

المسرحية تمثل عودة للفنانة شريهان بعد غياب دام لأكثر من 30 عاما.

- مسرحية «كوكو شانيل» من تأليف مدحت العدل، وإخراج هادي الباجوري.

- تجسّد شريهان في هذه المسرحية شخصية كوكو شانيل.

- يشارك في بطولة المسرحية كل من أيمن القيسوني، إنجي وجدان، وعماد إسماعيل.

- تقدم الفنانة شريهان خلال العرض المسرحي 9 استعراضات غنائية.

- وضع ألحان المسرحية الملحن إيهاب عبدالواحد.

- تمّ الانتهاء من مسرحية كوكو شانيل وتصويرها وتسجيلها عام 2019.

وقال السيناريست والشاعر مدحت العدل عن مسرحية «كوكو شانيل» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «حاجة مختلفة محدش شافها قبل كده، وستظهر شريهان كما تعودنا عليها أيقونة الجمال والأناقة».

يذكر أن آخر أعمال شريهان على خشبة المسرح، مسرحية «شارع محمد علي» مع فريد شوقي وهشام سليم والتي لاقت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.