«سويلم»: السد الإثيوبي يسبب فقد مياه من خلال التبخر والتسرب تحت الأرض

قال الدكتور هاني سويلم، أستاذ إدارة المياه والمدير الأكاديمي لقسم المياه بجامعة آخن الألمانية، إن الجانب الإثيوبي لا يرغب في دخول أطراف محايدة في مفاوضاته مع مصر بشأن السد، موضحًا أنه يرغب في المرواغة داخل الغرف المغلقة.

وأضاف «سويلم» خلال تصريحات لفضائية «Extra News » اليوم الثلاثاء ، أن السد الإثيوبي يسبب فقد مياه من خلال التبخر والتسرب تحت الأرض، مشيرًا إلى أن كل هذا ينقص من الكمية الواردة إلى دولتي المصب مصر والسودان، لافتا إلى أن مصر تريد وضوحًا من جانب إثيوبيا في ملء السد أثناء سنوات الجفاف المائي، لأنه بذلك سيوجد جفاف بسبب الفاقد الناتج عن السد «جفاف صناعي» بجانب جفاف بسبب انخفاض الأمطار«جفاف طبيعي»، منوهًا بأنه إذا اجتمع الجفافين معًا سيكون الأمر صعب على دول المصب.

وقال أستاذ إدارة المياه والمدير الأكاديمي لقسم المياه بجامعة آخن الألمانية، إن الدراسات تشير إلى أن العام الحالي سيكون متوسط الجفاف، مشددًا على أن مصر مازالت تصر على ربط الملء بالحالة الهيدرولوجية لنهر النيل في حال الملء طويل الأجل، موضحًا أن مصر لجأت إلى مجلس الأمن لأن الأمر تخطى كل الحدود التي يمكن للدولة أن تقبلها ولا يوجد بهذا الموضوع أي تراخي من قبل الدولة المصرية التي تحاول حل الأمر، مشددًا أن المواطن المصري لن يشعر بتأثير السد الإثيوبي السلبي عليه في الوقت القريب لكنه سيشعر به عندما تقل نسبة الأمطار.