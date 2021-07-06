لجنة الآثار تتابع تطوير المتحف اليوناني الروماني وتزور المعبد اليهودي

استكمل اليوم الثلاثاء، أعضاء لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، جولتهم التفقدية، لعدد من المتاحف والمناطق الأثرية بمدينة الإسكندرية، حيث تضمنت متابعة آخر مستجدات الأعمال بمشروعات الترميم والتطوير بالمتحف اليوناني الروماني، كما قاموا بزيارة المعبد اليهودي الأثري إلياهو هانبي.

ورافق أعضاء اللجنة خلال الجولة، العميد هشام سمير مساعد وزير السياحة والآثار للمشروعات والمشرف العام على مشروع القاهرة التاريخية، والدكتور أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، ومؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف.

بدأت جولة اليوم بتفقد المتحف اليوناني الروماني، حيث استعرض العميد هشام سمير للسادة النواب، مراحل أعمال مشروع ترميم وتطوير المتحف اليوناني الروماني، وما تم إنجازه من أعمال، مشيرا إلى انه تم الانتهاء بالكامل من أعمال التدعيم الإنشائي للمبنى والهيكل المعدني، بالإضافة لأعمال التشطيبات المعمارية، وقاعات العرض المتحفي، ونظم الإضاءة وأعمدة الواجهات.

ومن جانبه شرح مؤمن عثمان، رئيس قطاع المتاحف، قاعات المتحف وخطة سيناريو العرض المتحفي، والذي يهدف إلى إبراز جمال مدينة الإسكندرية وازدهارها خلال العصر اليوناني الروماني ليصبح مركزا علميا وثقافيا لحضارات البحر المتوسط، يشمل قاعات للعرض المتحفي، وحديقة متحفية، ومركزا لحفظ وترميم الآثار، ومركزا آخر لبحوث العملة، ومركزا للبحث العلمي.

ثم توجه الوفد إلى المعبد اليهودي، لتفقد مبنى المعبد بالكامل وجميع أعمال الترميم الدقيق والمعماري، والورش الفنية لأعمال ترميم العناصر المعمارية بالمعبد.

وأشاد النواب، خلال الزيارة التفقدية بجهود وزارة السياحة والآثار في الحفاظ على تراث مصر الحضاري للأجيال القادمة، وسير أعمال تطوير وترميم المتحف والتي تجري على قدم وساق، كما اقترحوا إمكانية عرض فكرة استخدام بعض التماثيل الأثرية الضخمة في تزيين ميادين مدينة الاسكندرية تقليدا لميدان التحرير.