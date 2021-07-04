«تسويق السياحة»: 1500 سائح أجنبي يزورون الأقصر يوميا قادمين من الغردقة

قال محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، إن هناك نحو 1500 سائح يأتون يوميا من الغردقة عبر الرحلات البرية لزيارة المعالم الأثرية والثقافية بالأقصر، لاقتا إلى أن تلك الرحلات تنعش الحركة جزئيا بالمحافظة، نظرا لحركة البيع والشراء التي يقوم بها هؤلاء السياح من البازارات والمحال التجارية، فضلا عن انتعاش حركة المراكب النيلية الصغيرة «الفلايك» و«الحناطير»، موضحا أن هؤلاء السياح لا يقيمون بفنادق الأقصر، حيث أن رحلاتهم تكون لمدة يوم فقط.

عودة السياحة الروسية سترفع الرحلات اليومية للأقصر

وأضاف «عثمان» لـ«الوطن»، أن تلك الرحلات هامة جدا حاليا نظرا لتراجع الحركة السياحية الوافدة للأقصر من الخارج وعدم وجود سياح مصريين بسبب ارتفاع درجات الحرارة حاليا والتى تجاوزت الـ 50 درجة، مشيرا إلى أن تلك الرحلات سترتفع بشكل كبير خلال الفترة المقبلة حال عادت السياحة الروسية للغردقة، حيث أن السياح الروس يعشقون نمط السياحة الثقافية والأثرية إلى جانب السياحة الشاطئية.

تدني نسب الإشغال الفندقي بالصعيد

وأشار رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، إلى ان نسب الإشغال حاليا بالفنادق الثابتة والعائمة بالأقصر أقل من 5%، مرجعا ذلك إلى توقف الحركة السياحية الوافدة لمدن الصعيد السياحية من مختلف دول العالم خاصة من أوروبا.

وتابع: «أعداد السياح القادمين للأقصر وأسوان ستبدأ في الارتفاع بداية من شهر أكتوبر المقبل»، موضحا أن العديد من شركات السياحة العالمية ستبدأ خلال الربع الأخير من العام الجاري في تسيير رحلات مباشرة إلى الأقصر وأسوان.

وأوضح «عثمان» أن إسبانيا ستبدأ في تسيير رحلات إلى الأقصر خلال الشهر المقبل، موضحا أن تلك الرحلات كان من المنتظر أن تأتي نهاية الشهر الجاري، إلا أنه تم تأجيلها لبداية شهر أغسطس، لافتا إلى أن عودة الحركة السياحية الوافدة من إسبانيا سيتبعها وصول رحلات من العديد من الدول الأوربية ودول جنوب شرق آسيا وأمريكا.