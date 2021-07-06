حرائق قبرص.. مساعد وزير الخارجية يلتقي أهالي الضحايا المصريين «صور»

في إطار متابعة وزارة الخارجية للتطورات المتعلقة بحادث وفاة 4 مواطنين مصريين في حرائق قبرص التي اندلعت في بعض القرى، استقبل السفير عمرو محمود عباس، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، اليوم، الدكتور إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب عن دائرة بني مزار بمحافظة المنيا، يرافقه عدد من أبناء قرية الناصرية التابعة للمركز -أهالي المواطنين المصريين المتوفين- التي ينتمي إليها ضحايا الحادث، وذلك بمقر وزارة الخارجية، حيث قدم واجب العزاء نيابة عن وزير الخارجية سامح شكري، كما وضح الإجراءات والاتصالات التي تجريها الوزارة مع كل الجهات المصرية والقبرصية المعنية، لإعادة الجثامين في أسرع وقت ممكن، بحسب بيان لوزارة الخارجية.

وأضاف البيان: «كما أجرى مساعد الوزير اجتماعا هاتفيا، في حضور الدكتور إيهاب رمزي وأسر الضحايا، مع السفير عمرو حمزة، سفير جمهورية مصر العربية في قبرص، وكل من وزير الصحة القبرصي ونائب رئيس جهاز الشرطة القبرصي، حيث جرى مناقشة التفاصيل المتعلقة بنقل جثامين المواطنين المصريين ضحايا حرائق قبرص من نيقوسيا إلى أرض الوطن».

بدوره أكد وزير الصحة القبرصي اهتمام الحكومة القبرصية بإنهاء كل الإجراءات في أسرع وقت، وقدم التعازي إلى أسر الضحايا.

وتلقى السفير عمرو عباس أثناء الاجتماع، اتصالا من الدكتور كريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إذ أعرب عن تعازي مجلس النواب لأهالي الضحايا، وأشاد بجهود وزارة الخارجية في هذا الصدد.

وقالت المفوضية الأوروبية، إن طائرات مكافحة الحرائق غادرت اليونان لمحاربة النيران وأن إيطاليا تخطط أيضا لنشر رجال إطفاء جويين.

وأضافت المفوضية في بيان، أنه جرى تفعيل قمر الطوارئ التابع للاتحاد الأوروبي كوبرنيكوس لتقديم خرائط لتقييم الأضرار في المناطق المتضررة.

حرائق قبرص.. طائرات مكافحة الحرائق غادرت اليونان لمحاربة النيران

وقال مدير إدارة الغابات شارالامبوس ألكسندرو لقناة أوميغا تي في القبرصية: «إنه أسوأ حريق غابات في تاريخ قبرص».

ولم يتضح سبب حريق قبرص الذي بدأ ظهر يوم السبت، وتشهد قبرص درجات حرارة عالية في أشهر الصيف، حيث تجاوزت درجات الحرارة في الأيام الأخيرة 40 درجة مئوية «104 فهرنهايت»، وقالت الشرطة إنها كانت تستجوب شخصا يبلغ من العمر 67 عاما على صلة بالحريق.

من جانبها قالت مصادر دبلوماسية بسفارة مصر لدى قبرص، إن السفير محسن حمزة، اتجه بصحبة طاقم من وزارة الداخلية القبرصية، بعد الحصول على التصاريح اللازمة لدخول منطقة الغابات التي اشتعلت فيها الحرائق، مشيرة إلى أن المنطقة مغلقة من قبل السلطات القبرصية بسبب الحريق.

وأضافت المصادر في اتصال هاتفي لـ«الوطن» من العاصمة القبرصية، نيقوسيا: «السفارة المصرية تبذل حاليا كل ما في وسعها لإنهاء إجراءات نقل جثث المتوفين المصريين للمستشفى، حيث إن السفير محسن حمزة أصر على اصطحاب طاقم من السفارة والذهاب إلى موقع الحرائق لمتابعة نقل الضحايا المصريين»، مشيرة إلى أنهم من المزارعين الذين يعملون في هذه المنطقة التي يكثر بها المصريون.