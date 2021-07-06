تركوا أطفالهم يتامى.. قصص 4 شباب من المنيا راحوا ضحية حرائق قبرص

تعيش قرية الناصرية التابعة لمركز بني مزار في شمال محافظة المنيا، حزنا شديدا لوفاة 4 شباب من خيرة أبنائها في الحرائق التي اندلعت في قبرص بسبب موجة الجفاف وارتفاع درجات الحرارة، وقد طالب الأهالي بسرعة إعادة جثامينهم حتى تنتهي حالة الحداد الذي تعيشه القرية.

وقال أشرف يوسف عزيز، من أقارب الضحايا، إن هناك صلات نسب ومصاهرة تربطه باثنين من الضحايا، وأن واقعة وفاتهم كانت صدمة للجميع، مؤكدا أنه في يوم السبت الماضي علم بوفاة كل من: عزت سلامة يوسف، متزوج ولديه طفلان وسافر من أجل تحسين مستوى المعيشية وكان يعمل فلاحا قبل سفره، ومرزوق شهدي مرزوق، يعمل فلاحا ولديه أربعة أبناء، والاثنان الآخران ماجد يونان، حاصل على دبلوم، أعزب، وسافر من أجل تدبير نفقات الزواج، وصموئيل ميلاد فاروق، حاصل على دبلوم، أعزب، وسافر من أجل تجهيز شقته للزواج.

وقال نشأت شهدي، إن من بين الضحايا ابن عمه مرزوق شهدي الذي سافر لمساعدة أسرته، خاصة وأن والده مزارع ويحتاج للمساعدة بعد تقدمه في العمر وعدم قدرته على العمل في الحقول بشكل مستمر، مناشدا أصحاب العمل بالخارج بحسن معاملة المصريين لأن المتوفين كانوا يعملون في أيام إجازتهم، مؤكدا أن الشباب الأربعة من خيرة شباب القرية.

وقال غبريال دوس ملاك، إن المتوفين الأربعة عزت، صموئيل، ماجد، مرزوق وشهرته «عيد» شهداء لقمة العيش، وسافروا بطريقة شرعية بتأشيرات عمل، وبعضهم سافر قبرص أكثر من مرة، وحينما اندلعت الحرائق فشلنا في التواصل معهم لأن تليفوناتهم كانت مغلقة، وهناك تقصير من كفيلهم القبرصي عديم الإنسانية لأنه كان يجبرهم على الاستمرار في العمل لمدد تتجاوز 12 ساعة رغم أن ساعات العمل 8 فقط، حتى في أيام الإجازات، وعندما نشب الحريق ترك جميع العمال وانصرف لينجو بنفسه، لافتا إلى أن لديه اثنين من أشقائه يعملان في نفس المنطقة التي شهدت الحرائق، وأن سبب وفاتهم هو اندفاع كتل نارية على الشباب من أعلى سطح الجبل أثناء محاولتهم الابتعاد عن مناطق الحرائق.