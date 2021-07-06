احتفاء بزيارة حسام غالي للدقهلية مع لجنة الشباب بالنواب

شهدت زيارة وفد أعضاء لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، لمحافظة الدقهلية، إحتفاء خاص بتواجد النائب حسام غالي، أمين سر اللجنة، والذي يتمتع بشعبية كبيرة بين جمهور النادي الأهلي، واستقبله شباب جامعة المنصورة في «مؤتمر لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب مع شباب محافظة الدقهلية – طلاب جامعة المنصورة» باستقبال حافل والتقاط الصور التذكارية، والهتافات باسم «حسام غالي».

هتافات طلاب جامعة المنصورة باسم حسام غالي

وتفاعل الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، مع الترحيب الشديد بالنائب حسام غالى، وقال «إنه نموذج مشرف لمصر ويحبه جميع الشعب المصري وليس الأهلاوية فقط، وأدائه في المجلس قوي وهو قدوة للشباب في حبه لوطنه».

زيارة أعضاء لجنة الشباب والرياضة بالنواب للدقهلية

جاء زيارة لجنة الشباب والرياضة لمحافظة الدقهلية، بحضور بالدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، والنائب حسام غالي، أمين سر اللجنة، والنائب ثروت سويلم وكيل اللجنة، والنواب «درويش مرعي، وخالد بدوي، وإيمان العجوز، وهادية حسني، وولاء عبدالفتاح»، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمحافظة الدقهلية، وذلك من أجل التعرف على الوضع القائم للمنشآت الرياضية بنطاق الدقهلية، والعمل على الارتقاء بها وحل مشكلاتها.

حضر الزيارة الدكتور هيثم الشيخ، نائب محافظ الدقهلية، وعلاء الشربيني، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، حيث تأتي زيارة اللجنة لمحافظة الدقهلية بهدف التعرف على المشكلات التي تعترض تأدية مراكز الشباب والأندية والمنشآت الرياضية لدورها في خدمة الشباب.

قاعة جامعة المنصورة تضج بالهتاف باسم حسام غالي

وتوجهت اللجنة إلي جامعة المنصورة، وكان في استقبالهم الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس الجامعة، لعقد مؤتمر شبابي، وكان عدد كبير من الطلاب في انتظار وصول اللجنة إلى قاعة المؤتمرات، وفور دخول النائب حسام غالي القاعة، ضجت بالهتافات باسم الكابتن حسام غالي.

وتستمر زيارة اللجنة لمحافظة الدقهلية لمدة يومين بدأت بجامعة المنصورة لحضور المؤتمر الشبابي بجامعة المنصورة وزيارة مراكز شباب ادارات دكرنس وبني عبيد وتمي الامديد والسنبلاوين ومنية النصر وميت سلسيل والجمالية والمطرية والمنزلة وذلك في اطار الزيارة التي تستمر علي مدار يومين.

تأتي زيارة لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب لمحافظة الدقهلية بهدف التعرف على المشكلات التي تعترض تأدية مراكز الشباب والأندية والمنشآت الرياضية لدورها في خدمة الشباب، والتعرف على أراء الشباب في تطوير الأنشطة الشبابية والرياضية لوزارة الشباب والرياضة.