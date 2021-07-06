رئيس الوحدة المحلية: كشافات إنارة.. وتوسعة فى المدرسة.. ومقر جديد للوحدة البيطرية

قال محمد عبدالتواب عبدالناصر، رئيس الوحدة المحلية فى قرى الشركة، إن مبادرة حياة كريمة أحدثت تغييراً شاملاً فى قرية الشركة 8، التابعة لمركز الخارجة فى محافظة الوادى الجديد. وأكد «عبدالتواب» أن المبادرة الرئاسية بدأت فى أعمالها داخل قرية الشركة 8 من خلال بناء الوحدة البيطرية، حيث تجرى التشطيبات خلال الفترة الحالية فى الوحدة البيطرية.

وأشار رئيس الوحدة المحلية إلى أن مبادرة حياة كريمة قامت أيضاً بتركيب عدد كبير من كشافات الإضاءة فى مختلف شوارع القرية سواء داخل الشوارع الرئيسية أو الفرعية، قائلاً: «الناس هنا حسّت بالتغيير الكبير فعلاً لأن كان فيه أماكن كتيرة مظلمة بظلام دامس، والإضاءة دلوقتى بقت حاجة تانية بعد كشافات الإنارة، والشوارع بقت كلها منورة بالليل». وكشف «عبدالتواب» عن مجهود مبادرة حياة كريمة فى مجال التعليم من خلال التوسعات فى المدرسة الإعدادية المشتركة فى قرية الشركة 8، تشمل التوسع عن طريق بناء عدد 3 فصول للصفوف الإعدادية داخل محيط المدرسة، وذلك بهدف تقليل الكثافات فى الفصول وإنهاء حالة التكدس من مختلف الطلاب.

وأشار رئيس الوحدة المحلية إلى أنه على الرغم من أن تطوير مبادرة حياة كريمة للقرية فى بدايته، لكنه شعر بالتغيير داخل القرية، متابعاً: «مش أنا بس لأ كمان كل الأهالى الموجودين جوه القرية هنا، وبدأ المواطن هنا بالفعل يعيش حياة كريمة آدمية بحيث إنه يقدر يطلع من بيته يمشى دلوقتى فى الشارع مش خايف على عياله لأن الشوارع كلها بقت منورة».

المبادرة غيّرت شكل حياة المواطنين وبدأوا بالفعل يعيشون حياة آدمية

وتابع «عبدالتواب» أن كلاً من المزارعين ومربى المواشى سيشعرون بتغيير كبير مع بداية عمل الوحدة البيطرية، حيث إنه ينتظرهم خير كبير خلال الفترة المقبلة لأن الوحدة البيطرية سوف تخدم الثروة الحيوانية، وسوف يكون هناك طبيب بيطرى موجود فى الوحدة والقرية بشكل مستمر، مضيفاً: «كنا تابعين للوحدة البيطرية لقرى المنيرة، وكانت الأهالى لو احتاجت أى دكتور كان ممكن يبقى على بعد 50 كيلو من المكان، وعقبال ما الدكتور البيطرى ييجى لأى حالة هنا فى القرية كانت تبقى البهيمة التعبانة حالها ساء أكتر».

ويقدم رئيس الوحدة المحلية الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى على مبادرة حياة كريمة وكل القائمين على المبادرة الرئاسية التى غيرت من حياة العديد من الأهالى ليس على مستوى القرية هنا فقط ولكن فى مختلف محافظات الجمهورية، قائلاً: «طمعانين فى الفترة اللى جاية أن يتم استكمال تطوير مختلف القطاعات الأخرى داخل الشركة 8 والتى يأتى من أهمها حل أزمة الصرف الصحى داخل القرية، لأن بصراحة الأهالى هنا تعانى بشكل كبير من أزمة الصرف الصحى».

وأضاف «عبدالتواب» أنهم أيضاً فى حاجة كبيرة إلى بئر استعواضية داخل القرية، لأنهم لديهم بئر واحدة تغذى ثلاث قرى، بالإضافة إلى محطة تنقية مياه لأن أقرب محطة مياه تبعد حوالى مسافة كيلو ونصف، نظراً لاتساع المكان وشبكات القرية التى يصل عدد سكانها إلى حوال 5500 مواطن.