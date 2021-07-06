نائب محافظ الفيوم يستعرض نسب تنفيذ مشروعات حياة كريمة"

أكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، على ضرورة إخطار رؤساء مجالس المدن من قبل المديريات والشركات المنفذة لأعمال التطوير بمبادرة حياة كريمة، ببيان تفصيلي قبل بدء الأعمال بإسبوع في أي مشروع خدمي أو تنموي، مع توافق أعمال الخطة الاستثمارية مع أعمال المبادرة الرئاسية، مشدداً على رؤساء مدن المراكز التي لم تدخل ضمن المبادرة الرئاسية بمرحلتها الأولي، بالعمل على خطط مستقبلية، ومعرفة مدد تنفيذ المشروعات بكافة القطاعات وكيفية تمويلها، وإتخاذ المؤشرات والمحددات من خلال رؤية ما يتم على أرض الواقع بمركزي إطسا ويوسف الصديق، مع مراعاة محددات وأهداف المبادرة الرئاسية.

30 مشروعاً ضمن "حياة كريمة" بمركز إطسا ويوسف الصديق

ومن جهته، استعرض الدكتور محمد عماد، نائب محافظ الفيوم، نسب تنفيذ المشروعات التي شملتها المبادرة الرئاسية حياة كريمة وفقاً للتكاليف الفعلية بمركزي إطسا ويوسف الصديق، مشيراً إلى أنّ إجمالي المشروعات الجاري تنفيذها بالمركزين 30 مشروعاً بتكلفة بلغت 394 مليون جنيه، بواقع 26 مشروعاً بإطسا، و4 مشروعات بيوسف الصديق، منها 5 مشروعات صرف صحي، و25 مشروعاً للأبنية التعليمية، ففي مركز إطسا 4 مشروعات للصرف بنسب تنفيذ تتراوح من 8% إلى 18%، و22 مشروعاً للأبنية التعليمية بإطسا وتتراوح نسب التنفيذ بها من 10% إلى 94%، وبمركز يوسف الصديق مشروع صرف صحي نسب التنفيذ به بلغت 55%، و3 مشروعات ابنية تعليمية وبلغت نسب التنفيذ فيها 10% إلى 75%.

رفع الإحداثيات لكل مواقع المجمعات الخدمية بيوسف الصديق وإطسا

وأضاف نائب المحافظ أنه تم رفع الإحداثيات لكل مواقع المجمعات الخدمية بمركز يوسف الصديق بعدد 8 مجمعات، وتم البدء في أعمال الحفر ووضع الأساسات لمجمعات خدمات قرى "الحامولي وقارون والريان والنزلة"، وفي إطسا تم رفع الإحداثيات لعدد 11 موقعاً للمجمعات الخدمية، وتم البدء في أعمال الحفر ووضع الأساسات لمجمعي دانيال وأبو جندير، كما يجرى إنهاء الإجراءات لمجمعات قلهانة والحجر ومنية الحيط وتطون.

بدء أعمال الحفر لتوصيل الغاز لمركز إطسا ضمن "حياة كريمة"

وتابع نائب المحافظ أنه تم البدء في أعمال الحفر لتوصيل الغاز لمركز إطسا بدايةً من مأخذ السلخانة بطريق الفيوم / إطسا، بطول 9كم، انتهى منها حتى الآن 2 كم، كما صدرت قرارات الهدم لعدد من الوحدات البيطرية بمركز إطسا لإحلالها وشملت وحدات " شدموه وجردو وعتامنة المزارعة والحجر ومعصرة عرفة ومنشأة حلفا وعزبة قلمشاه"، وبمركز يوسف الصديق جارى إصدار قرارات الهدم لوحدتي قوته ويوسف الصديق البيطريتين لإحلالهما.

تنظيم 6 قوافل طبية ضمن "حياة كريمة" في إطسا ويوسف الصديق

ولفت نائب محافظ الفيوم إلى أنه تم تنظيم 6 قوافل طبية بواقع 3 قوافل بكل مركز من مراكز المبادرة الرئاسية، بإجمالي مستفيدين 8117 مستفيد، فضلاً عن المبادرات التي تعمل على رفع كفاءة وتأهيل عدد من الخدمات كمبادرة "أصلك الطيب"، ومبادرة للتحفيز على العمل بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغي كمبادرة "باب رزق"، والعمل على توفير سكن كريم للمواطنين، والاهتمام بقرى الظهير الصحراوى.

رئيس مجلسي مدينة إطسا ويوسف الصديق يستعرضان مشروعات حياة كريمة

وفي نفس السياق، استعرض رئيسا مدينتي إطسا ويوسف الصديق المشروعات الجاري والمزمع تنفيذها بنطاق مركزيهما، وتوضيح المعوقات التى قد تطرأ خلال تنفيذ الأعمال مع طرح الحلول البديلة، جاء ذلك خلال اجتماع عُقد بديوان عام محافظة الفيوم، بحضور وفد مجلس الوزراء، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية بمركزي إطسا ويوسف الصديق.

سكرتير مساعد الفيوم يتابع مشروعات الخطة الاستثمارية

ومن ناحية أخرى، تابع المهندس أيمن عزت، سكرتير عام محافظة الفيوم المساعد، مع رؤساء مجالس المدن ومسئولي التخطيط والمتابعة، مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد 2021/ 2022، وذلك خلال الاجتماع الذي عقد بديوان عام المحافظة، بحضور المهندس أحمد الناقة وكيل وزارة النقل لمنطقة بني سويف، والمهندس محمد مصطفى عبد الجواد مدير عام الصيانة بالهيئة العامة للطرق والكباري، والمهندسة نجلاء حسوبة وكيل وزارة الإسكان بالفيوم، والمهندسة إيمان صدقي مدير عام الطرق، والمهندس محمد صابر مدير عام كهرباء الفيوم، والمهندس جمال عبد الشفيع عبد اللطيف رئيس قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، وحسين رجب مدير إدارة التخطيط والمتابعة بديوان عام المحافظة.

متابعة تنفيذ مشروعات الكباري والأنفاق والرصف

ووجه سكرتير عام المحافظة المساعد رؤساء المدن بالتنسيق مع كافة قطاعات المرافق، لمتابعة تنفيذ المشروعات وخاصة مشروعات الكباري والأنفاق والمعديات والتكاسي والرصف، والنزول إلى أرض الواقع أثناء تنفيذ المشروعات مع استكمال وإنهاء مشروعات العام الماضي، لافتاً إلى تحديد الاحتياجات لكل مركز مع التوفيق بينها وبين المشروعات التي تنفذ بمبادرة "حياة كريمة" حتى لا تتعارض مع بعضها البعض.

وضع الطرق الحيوية داخل خطط الرصف

وشدد سكرتير عام المحافظة المساعد على ضرورة وضع الطرق الحيوية داخل خطط الرصف وخاصة الطرق التي تربط المدن والمراكز بعضها البعض والتي تخدم أكبر شريحة من المواطنين، بعد مراجعتها مع شركات المرافق للتأكد من انتهاء كافة توصيل المرافق بهذه الطرق قبل التنفيذ، مع الالتزام بالجداول الزمنية والمقاييس الفنية والهندسية في تنفيذ الخطة.

عقد اجتماع دوري لرؤساء المدن لمراجعة المشروعات

ولفت سكرتير عام المحافظة المساعد إلى أنه سيتم عقد اجتماع دوري لرؤساء المدن، مع شركات المرافق، لمراجعة كافة المشروعات قبل التنفيذ، والوقوف على حجم الأعمال ومعدلات التنفيذ أولاً بأول، لتذليل كافة العقبات.

مدير إدارة التخطيط يستعرض مشروعات الرصف

وفي السياق نفسه، استعرض مدير إدارة التخطيط بعض المشروعات المشتركة بين مراكز المدن المرتبطة بقطاع الرصف، والتي تبلغ 185,8 مليون جنية موزعة على مجالس المدن، كالتالي 44 مليوناً و400 الف جنية مركز ومدينة الفيوم، 40 مليون جنية مركز ومدينة سنورس، 35 مليون جنية مركز ومدينة طامية، 33 مليوناً و734 الف جنية مركز ومدينة أبشواي، 32 مليوناً و750 ألف جنيه مركز ومدينة إطسا.