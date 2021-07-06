نائب محافظ الفيوم يستعرض نسب تنفيذ مشروعات حياة كريمة"
السكرتير المساعد يتابع مشروعات الخطة الاستثمارية 2021/ 2022
كتب:
أسماء أبو السعود
07:56 م | الثلاثاء 06 يوليو 2021
نائب محافظ الفيوم يستعرض أهم مشروعات مبادرة "حياة كريمة" ونسب تنفيذها
أكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، على ضرورة إخطار رؤساء مجالس المدن من قبل المديريات والشركات المنفذة لأعمال التطوير بمبادرة حياة كريمة، ببيان تفصيلي قبل بدء الأعمال بإسبوع في أي مشروع خدمي أو تنموي، مع توافق أعمال الخطة الاستثمارية مع أعمال المبادرة الرئاسية، مشدداً على رؤساء مدن المراكز التي لم تدخل ضمن المبادرة الرئاسية بمرحلتها الأولي، بالعمل على خطط مستقبلية، ومعرفة مدد تنفيذ المشروعات بكافة القطاعات وكيفية تمويلها، وإتخاذ المؤشرات والمحددات من خلال رؤية ما يتم على أرض الواقع بمركزي إطسا ويوسف الصديق، مع مراعاة محددات وأهداف المبادرة الرئاسية.
30 مشروعاً ضمن "حياة كريمة" بمركز إطسا ويوسف الصديق
ومن جهته، استعرض الدكتور محمد عماد، نائب محافظ الفيوم، نسب تنفيذ المشروعات التي شملتها المبادرة الرئاسية حياة كريمة وفقاً للتكاليف الفعلية بمركزي إطسا ويوسف الصديق، مشيراً إلى أنّ إجمالي المشروعات الجاري تنفيذها بالمركزين 30 مشروعاً بتكلفة بلغت 394 مليون جنيه، بواقع 26 مشروعاً بإطسا، و4 مشروعات بيوسف الصديق، منها 5 مشروعات صرف صحي، و25 مشروعاً للأبنية التعليمية، ففي مركز إطسا 4 مشروعات للصرف بنسب تنفيذ تتراوح من 8% إلى 18%، و22 مشروعاً للأبنية التعليمية بإطسا وتتراوح نسب التنفيذ بها من 10% إلى 94%، وبمركز يوسف الصديق مشروع صرف صحي نسب التنفيذ به بلغت 55%، و3 مشروعات ابنية تعليمية وبلغت نسب التنفيذ فيها 10% إلى 75%.
رفع الإحداثيات لكل مواقع المجمعات الخدمية بيوسف الصديق وإطسا
وأضاف نائب المحافظ أنه تم رفع الإحداثيات لكل مواقع المجمعات الخدمية بمركز يوسف الصديق بعدد 8 مجمعات، وتم البدء في أعمال الحفر ووضع الأساسات لمجمعات خدمات قرى "الحامولي وقارون والريان والنزلة"، وفي إطسا تم رفع الإحداثيات لعدد 11 موقعاً للمجمعات الخدمية، وتم البدء في أعمال الحفر ووضع الأساسات لمجمعي دانيال وأبو جندير، كما يجرى إنهاء الإجراءات لمجمعات قلهانة والحجر ومنية الحيط وتطون.
بدء أعمال الحفر لتوصيل الغاز لمركز إطسا ضمن "حياة كريمة"
وتابع نائب المحافظ أنه تم البدء في أعمال الحفر لتوصيل الغاز لمركز إطسا بدايةً من مأخذ السلخانة بطريق الفيوم / إطسا، بطول 9كم، انتهى منها حتى الآن 2 كم، كما صدرت قرارات الهدم لعدد من الوحدات البيطرية بمركز إطسا لإحلالها وشملت وحدات " شدموه وجردو وعتامنة المزارعة والحجر ومعصرة عرفة ومنشأة حلفا وعزبة قلمشاه"، وبمركز يوسف الصديق جارى إصدار قرارات الهدم لوحدتي قوته ويوسف الصديق البيطريتين لإحلالهما.
تنظيم 6 قوافل طبية ضمن "حياة كريمة" في إطسا ويوسف الصديق
ولفت نائب محافظ الفيوم إلى أنه تم تنظيم 6 قوافل طبية بواقع 3 قوافل بكل مركز من مراكز المبادرة الرئاسية، بإجمالي مستفيدين 8117 مستفيد، فضلاً عن المبادرات التي تعمل على رفع كفاءة وتأهيل عدد من الخدمات كمبادرة "أصلك الطيب"، ومبادرة للتحفيز على العمل بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغي كمبادرة "باب رزق"، والعمل على توفير سكن كريم للمواطنين، والاهتمام بقرى الظهير الصحراوى.
رئيس مجلسي مدينة إطسا ويوسف الصديق يستعرضان مشروعات حياة كريمة
وفي نفس السياق، استعرض رئيسا مدينتي إطسا ويوسف الصديق المشروعات الجاري والمزمع تنفيذها بنطاق مركزيهما، وتوضيح المعوقات التى قد تطرأ خلال تنفيذ الأعمال مع طرح الحلول البديلة، جاء ذلك خلال اجتماع عُقد بديوان عام محافظة الفيوم، بحضور وفد مجلس الوزراء، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية بمركزي إطسا ويوسف الصديق.
سكرتير مساعد الفيوم يتابع مشروعات الخطة الاستثمارية
ومن ناحية أخرى، تابع المهندس أيمن عزت، سكرتير عام محافظة الفيوم المساعد، مع رؤساء مجالس المدن ومسئولي التخطيط والمتابعة، مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد 2021/ 2022، وذلك خلال الاجتماع الذي عقد بديوان عام المحافظة، بحضور المهندس أحمد الناقة وكيل وزارة النقل لمنطقة بني سويف، والمهندس محمد مصطفى عبد الجواد مدير عام الصيانة بالهيئة العامة للطرق والكباري، والمهندسة نجلاء حسوبة وكيل وزارة الإسكان بالفيوم، والمهندسة إيمان صدقي مدير عام الطرق، والمهندس محمد صابر مدير عام كهرباء الفيوم، والمهندس جمال عبد الشفيع عبد اللطيف رئيس قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، وحسين رجب مدير إدارة التخطيط والمتابعة بديوان عام المحافظة.
متابعة تنفيذ مشروعات الكباري والأنفاق والرصف
ووجه سكرتير عام المحافظة المساعد رؤساء المدن بالتنسيق مع كافة قطاعات المرافق، لمتابعة تنفيذ المشروعات وخاصة مشروعات الكباري والأنفاق والمعديات والتكاسي والرصف، والنزول إلى أرض الواقع أثناء تنفيذ المشروعات مع استكمال وإنهاء مشروعات العام الماضي، لافتاً إلى تحديد الاحتياجات لكل مركز مع التوفيق بينها وبين المشروعات التي تنفذ بمبادرة "حياة كريمة" حتى لا تتعارض مع بعضها البعض.
وضع الطرق الحيوية داخل خطط الرصف
وشدد سكرتير عام المحافظة المساعد على ضرورة وضع الطرق الحيوية داخل خطط الرصف وخاصة الطرق التي تربط المدن والمراكز بعضها البعض والتي تخدم أكبر شريحة من المواطنين، بعد مراجعتها مع شركات المرافق للتأكد من انتهاء كافة توصيل المرافق بهذه الطرق قبل التنفيذ، مع الالتزام بالجداول الزمنية والمقاييس الفنية والهندسية في تنفيذ الخطة.
عقد اجتماع دوري لرؤساء المدن لمراجعة المشروعات
ولفت سكرتير عام المحافظة المساعد إلى أنه سيتم عقد اجتماع دوري لرؤساء المدن، مع شركات المرافق، لمراجعة كافة المشروعات قبل التنفيذ، والوقوف على حجم الأعمال ومعدلات التنفيذ أولاً بأول، لتذليل كافة العقبات.
مدير إدارة التخطيط يستعرض مشروعات الرصف
وفي السياق نفسه، استعرض مدير إدارة التخطيط بعض المشروعات المشتركة بين مراكز المدن المرتبطة بقطاع الرصف، والتي تبلغ 185,8 مليون جنية موزعة على مجالس المدن، كالتالي 44 مليوناً و400 الف جنية مركز ومدينة الفيوم، 40 مليون جنية مركز ومدينة سنورس، 35 مليون جنية مركز ومدينة طامية، 33 مليوناً و734 الف جنية مركز ومدينة أبشواي، 32 مليوناً و750 ألف جنيه مركز ومدينة إطسا.