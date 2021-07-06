العثور على جثة طفل مجهول متحللة داخل مدافن المعنا بقنا

عثر أهالي «برية المعنا»، التابعة لمركز قنا، منذ قليل، على جثة طفل يبلغ من العمر 10 سنوات متحللة، ومجهولة الملامح، داخل مدافن القرية، وتم إخطار الأجهزة المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطاراً يفيد بعثور أهالي منطقة «المعنا» بمحافظة قنا، على جثة مجهولة الهوية داخل المدافن.

وبحسب مصدر أمني، فقد تم نقل الجثة، بواسطة سيارة إسعاف، ووضعها في مشرحة مستشفى قنا العام، وذلك بعد معاينة الأجهزة الأمنية.

وتبين أن الجثة لطفل يقدر عمره بنحو 10 سنوات، مجهولة الهوية، عارية تماماً، تم العثور عليها داخل مدافن منطقة المعنا.

وكلفت مباحث بندر قنا بالتحري بعمل التحريات اللازمة لكشف ملابسات العثور على جثة طفل عاري مجهول الهوية، ومعرفة أسباب وفاته.

وتم تحرير محضر الواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.