العثور على جثة مجهولة لمسن بالمقطم.. والتحريات: سيارة صدمته

تكثف مباحث القاهرة جهودها لكشف هوية العثور على جثة مجهولة لمسن في دائرة قسم شرطة المقطم، ونُقلت الجثة الي مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي للكشف الظاهري، وبيان ما إذا كانت توجد شبهة جنائية في الوفاة من عدمه.

كما كلفت النيابة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وكشف هوية المتوفى واستدعاء أسرته.

بداية الواقعة

وتلقى مأمور قسم شرطة المقطم إخطارًا من مستشفي البنك الأهلي بدائرة قسم الشرطة بوفاة شخص إثر بسبب إصابته بنزيف داخلي وكسر في الجمجمة، وبالانتقال تبين العثور على جثة مجهولة لـ مسن في العقد السادس من العمر، وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسه، كما تبين انه مصاب بكسر الجمجمة ونزيف داخلي، ونُقلت الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.

وكشفت التحريات بأنه أثناء عبور المتوفى الطريق صدمته سيارة، وتوفى متأثرًا بإصاباته.

فحص جميع بلاغات التغيب في القاهرة

وأشار مصدر أمني إلى فحص جميع بلاغات التغيب في قسم المقطم، وباقي أقسام القاهرة، خاصة المحاضر التي تحمل أوصافًا لجثة المسن التي عُثر عليها، تمهيدًا لاستدعاء الأسرة التي حررت المحضر وعرض الجثة للتعرف عليها.

وأضاف المصدر، أنه تم تصوير الجثة بواسطه رجال البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة لإرفاق الصور مع محضر الواقعة، وكذلك نشرها في أقسام الشرطة في محاولة لأن يتعرف عليها أحد.

العثور على جثة مجهولة لمسن أمام مسجد السيدة زينب

وفي سياف منفصل، تكثف مباحث القاهرة جهودها لكشف غموض العثور على جثة مجهولة لمسن أمس أمام مسجد السيدة زينب، حيث نُقلت الجثة إلى مشرحة زينب تحت تصرف النيابة العامة التي قررت الكشف الظاهري لبيان ما إذا كانت توجد شبهة جنائية في الوفاة من عدمه، وكلفت المباحث بسرعه كشف هوية المتوفي واستدعاء أسرته.