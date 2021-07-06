كشف سره فقتله.. متسول زعم أنه أبكم لاستعطاف المارة يطعن «سايس»

«قتلته عشان هو اللي ابتدى بالشر وفضحني قدام الناس وكشف سري» بتلك الكلمات اعترف شاب ثلاثيني بقتل سايس في العمرانية، عن طريق طعنة بزجاجة مكسورة أودت بحياته في الحال، انتقامًا منه بعد أن كشف المجني عليه سر المتهم الذي كان يتقمص شخصية «أبكم» من أجل استعطاف المارة في الشوارع، لجمع التبرعات منهم، لكن المتهم استشاط غضبًا عندما صاح السايس بصوتٍ عالٍ: «يا جماعة، الراجل ده نصاب بيتكلم وبيسمع عادي بس بيعمل كده عشان الفلوس».

خديعة المتسول

وأضاف المتهم أمام المباحث بعد أن تمكنت قوة أمنية، أشرف عليها اللواء محمد توفيق، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من إلقاء القبض عليه بعد أن نفذ جريمته بعدة ساعات، قائلا إنه كان يقف في أحد الشوارع في العمرانية من أجل استجداء المارة للحصول منهم على نقود، لكن السايس القريب من مكانه لاحظ أنه يتحدث في الهاتف بعد أن انزوى في أحد الشوارع الجانبية، وقت جمع الأموال، وعندها قرر السايس أن يفضح أمره، فأخبر المارة وأصحاب المحال التجارية بأن الشاب الذي يدعى أنه «أبكم» نصاب ويستغل تلك الحيلة في جمع الأموال.

حبس المتهم

حيلة المتهم كانت السبب الرئيسي في استعطاف الناس معه، لكن عندما انكشف أمره بقى قرابة ساعتين لم يحصل على مليم واحد، فقرر الانتقام من المجني عليه، فأمسك بزجاجة مياه غازية، وكسر رقبتها، وطعن السايس في صدره، فمات على إثر إصابته، وتمكنت المباحث من القبض على المتهم بعد أن تلقت بلاغًا من شقيق الضحية، وأحيل المتهم إلى النيابة العامة التي قررت حبس المتهم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد، وانتدبت النيابة الطب الشرعي لتشريح جثمان المجني عليه لبيان الأسباب رسميًا.