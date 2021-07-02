«اتريق على لهجته».. صعيدي يقتل زمليه في العمل بالغردقة

شهدت شمال مدينة الغردقة،جريمة قتل بسبب التنمر، حيث اعترف المتهم بقتل زميله أحمد محمد فؤاد عباس، البالغ من العمر 25 عاما، لقيامه بالتنمر عليه بسبب لهجته الصعيدية، ونشبت بينهما مشاجرة، فاستهل المتهم سكينا من مطبخ المطعم محل عملهما، وطعنه ولاذ بالفرار، قبل أن تتمكن مباحث الغردقة من ضبطه وتحرير محضر بالواقعة وعرضه على النيابة التي أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات.

وقررت نيابة الغردقة، برئاسة المستشار حسن عادل، حبس المتهم الذي يعمل بأحد المطاعم، 4 أيام على ذمة التحقيق، في واقعة قيامه بقتل زميله بطعنه بسكين بسبب مشاجرة بينهما، مع مراعاة التجديد في المواعيد المقررة، وقررت النيابة التصريح بدفن جثة المجني عليه.

وتعود تفاصيل الواقعة حينما تلقى اللواء سليمان شتا، مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا من اللواء خالد عبدالهادي، مدير المباحث، يفيد بواقعة مقتل أحمد محمد فؤاد عباس، من محافظة قنا، ويبلغ من العمر 25 عاما، ويعمل بمطعم سياحي في منتجع الجونة شمال مدينة الغردقة، وفر الجاني هاربا من موقع الجريمة.

وانتقلت على الفور أجهزة البحث الجنائي وضباط مباحث قسم شرطة ثان الغردقة برئاسة المقدم عصام عتيق، رئيس مباحث القسم، وتم تفريغ كاميرات المراقبة وإجراء التحريات اللازمة عن الواقعة، وتمكنت من ضبط الجاني قبل هروبه من منتجع الجونة، واعترف بجريمة قتل زميله بالعمل على خلفية مشاجرة معه، وذلك بطعنة نافذة بالقلب، فارق على إثرها الحياة.

وقال المتهم في أقواله، إن زميله في العمل بالمطعم كان دائم التنمر على لهجته، وحدثت مشادات كلامية كثيرة سابقة بينهما، ولكن في المرة الأخيرة كان تشابكا بالأيدي، وعلى إثرها قام بإحضار السكين مطبخ المطعم، وسد له طعنة نافذة في القلب أودت بحياته.

وأضاف المتهم في التحقيقات، أنه كان دائم التنمر على لهجته، وكان يداوم على مضايقته في العمل، و«تسخين» مدرائه وزملائه في العمل عليه، وحدثت مشادات كلامية سابقة بينهما، ولكن هذه المرة كان تشابك بالأيدي، على إثرها قمت بإحضار السكين مطبخ المطعم، وسددت له طعنة بالقلب أودت بحياته.