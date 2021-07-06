حريق غابات ولاية خنشلة.. إجلاء 24 عائلة وإخماد 12 بؤرة

قالت السلطات في الجزائر إن نسبة السيطرة على حريق غابات ولاية خنشلة بلغت 90%، مؤكدة إجلاء 24 عائلة من المناطق القريبة.

وأوضحت السلطات الجزائرية أن فرق الدفاع المدني في المنطقة تمكنت من إخماد 12 بؤرة من حريق غابات ولاية خنشلة، فيما لا تزال 3 بؤر أخرى، 2 منها فى بلدية طامزة، وأخرى فى شليا، بحسب قناة «روسيا اليوم».

حريق غابات ولاية خنشلة: تسخير 500 إطفائى

وأعلنت الحكومة الجزائرية أنه جرى تسخير 500 إطفائي لعملية إخماد الحرائق، و10 وحدات متنقلة من 10 ولايات جزائرية، بالإضافة إلى وحدة التدخل والتدريب بالدار البيضاء و45 شاحنة ومروحيتين.

ومن جانبها كشفت وزارة الداخلية الجزائرية والمؤسسات المحلية في البلاد، أنه «لم يجرى تسجيل أي خسائر بشرية جراء حريق خنشلة الذى اندلع منذ أول أمس».

وورد فى بيان لوزارة الداخلية الجزائرية: «على إثر الحرائق المندلعة أول أمس بولاية خنشلة، جندت وسائل وإمكانيات بشرية ومادية معتبرة من 7 ولايات مجاورة، كما جرى تدعيمها بمروحيتين تابعتين للحماية المدنية لإخمادها والمحافظة على أرواح المواطنين وممتلكاتهم»، وطمأنت الوزارة فى بيانها السكان، داعية إلى ضرورة التحلى بالحيطة والحذر اللازمين فى مثل هذه الحالات.

فيما كشفت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية في الجزائر، عن تسخير كل الإمكانيات والوسائل المادية والبشرية من مختلف الولايات المجاورة لإخماد حريق غابات ولاية خنشلة، حفاظًا على أرواح المواطنين والثروة الغابية والمستثمرات المحيطة بها.

وجاء في بيان الوزارة «أن أعوان الغابات بمرافقة أعوان الحماية المدنية جندوا منذ اندلاع الحريق بغابة أولاد يعقوب بولاية خنشلة، تنفيذًا لتعليمات وزارة الفلاحة والتنمية الريفية المسداة إلى كافة المصالح المحلية تحت الوصاية من أجل تسخير كل الوسائل المادية والبشرية لإخماد هذا الحريق الذي مس مساحات غابية ومستثمرات للأشجار المثمرة».

وأضافت الوزارة في بيانها: «عمليات إخماد البؤرتين المتبقيتين في تتواصل حتى الآن من العاملين في الغابات والحماية المدنية والمواطنون الجزائريون الذين هرعوا منذ اللحظات الأولى لمد يد المساعدة».

وبالتزامن مع حريق غابات ولاية خنشلة، تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج يدعو إلى انقاذ الغابات التي احتضنت الثورة التحريرية وتزامنت مع ذكرى عيد الاستقلال.