عاجل.. اندلاع حريق غابات في مقاطعة يوننان الصينية

قالت السلطات المحلية في مقاطعة «يوننان» جنوب غربي الصين، اليوم، إن حريقا اندلع في غابة في «مدينة دالي» بالمقاطعة، أمس الأحد، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

وأوضح مقر إدارة الوقاية من حرائق الغابات والمراعي والسيطرة عليها في «دالي»، أنه لم ترد أنباء عن وقوع ضحايا، بينما تم حشد ما يقرب من 1000 شخص لإخماد الحريق، فيما أجرت السلطات حاليا التحقيق فى سبب الحريق.